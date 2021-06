Le salon TCT Asia est consacré à l'impression 3D, qui constitue une sorte de fabrication additive. Contrairement à la plupart des exposants, Snapmaker combine la fabrication additive et la fabrication soustractive, ce qui lui a permis de créer une machine modulaire 3-en-1 qui intègre l'impression 3D, la gravure et le découpage au laser, ainsi que la sculpture effectuée par commande numérique par ordinateur.

Pour la première fois en Chine depuis son lancement à l'étranger à la fin de 2020, le module rotatif de Snapmaker a été dévoilé cette année au TCT Asia. Destiné aux bricoleurs de niveau intermédiaire, aux concepteurs de modèle 3D et aux ingénieurs techniques, le module rotatif est un accessoire pratique et compatible avec les modèles A250 et A350 du Snapmaker 2.0, ce qui rend possible la commande numérique par ordinateur à 4 axes. À notre connaissance, il n'existe pas d'autres produits semblables sur le marché.

Pour ce qui est des performances du module, il est équipé d'un engrenage à ondes de tension et d'un réducteur de vitesse 100 : 1. Il permet une rotation continue à 360°, effectuée à coup de 5°, et d'un contrôle précis à un angle de 0,2°. Grâce au module rotatif et au logiciel personnalisé de Snapmaker, les utilisateurs peuvent créer des œuvres d'art très détaillées en quatrième dimension avec divers matériaux, notamment le bois, les planches d'outillage, l'acrylique non transparent et plus encore.

Pour démontrer les capacités du module rotatif, Snapmaker a créé des applications remarquables, parmi lesquelles la boîte à sable « On Mars » a le plus impressionné les participants grâce à son savoir-faire délicat. Des centaines de visiteurs ont exprimé leur intérêt quant à l'impression 3D et leur envie d'en apprendre plus sur le sujet.

« J'ai été heureux de constater que, cette année, encore plus d'utilisateurs se sont familiarisés avec l'impression 3D. Les possibilités qu'elle offre peuvent vraiment aider les individus et les entreprises à résoudre des problèmes concrets, a expliqué Ke Shuqiang, directeur financier et chef de l'exploitation chez Snapmaker. En tant que fabricant d'imprimantes 3D, Snapmaker établira de solides relations avec les utilisateurs, les fournisseurs de services et les distributeurs afin de promouvoir la personnalisation de l'impression 3D. »

Organisé par VNU Rapid News Ltd, le salon TCT Asia est l'un des plus importants événements de conception-fabrication au monde axés sur la fabrication additive, l'impression 3D, la conception et l'ingénierie technologique.

Fondée en 2016, Snapmaker est une entreprise d'outils de fabrication numérique qui travaille à offrir des imprimantes 3D multi-outils rentables et des modules additifs pertinents aux individus et aux entreprises du monde entier.

