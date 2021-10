À l'occasion de son cinquième anniversaire, Snapmaker a décidé de réaliser sa première vidéo de marque. Au cours de ces cinq années, Snapmaker a établi des relations avec plus de 32 000 membres de la communauté dans le monde entier, leur fournissant des outils accessibles favorisant leur parcours créatif. Les utilisateurs de Snapmaker proviennent de tous les milieux et horizons et ont différents âges : des ingénieurs, des architectes, des enseignants, des concepteurs, des avocats, et bien d'autres.

Inspirée par les histoires d'utilisateurs de Snapmaker du monde entier, la vidéo raconte trois histoires fascinantes de différentes perspectives, soit l'épanouissement personnel, le patrimoine familial et la responsabilité sociale, concrétisant ainsi sa valeur de marque : Make Something Wonderful.

La créativité est votre cadeau au monde

La fabrication en tant que passe-temps peut libérer la créativité d'une personne et lui permettre de s'épanouir, en particulier pour ceux qui sont dépassés par leur travail quotidien. L'histoire dépeint un jeune homme, Jason, qui mène une vie ennuyeuse et chargée, mais qui développe une passion pour la fabrication, ce qui lui permet d'acquérir une réputation au sein de la communauté.

Transmettre l'esprit de création à la prochaine génération

La fabrication n'est pas seulement un moyen d'explorer la créativité. Elle sert aussi de pont pour créer des liens avec nos proches dans la vie moderne. Dans cette histoire, nous observons la relation entre un grand-père et sa petite-fille Emma. Ensemble, ils ont du plaisir à configurer la machine, à travailler sur le châssis et la carrosserie de la voiture et à assembler les pièces.

Avoir un impact positif sur les minorités

Si vous avez un bon cœur, vous pouvez utiliser votre imagination pour avoir un impact positif sur la société. La troisième histoire montre l'attention portée aux minorités. La conceptrice Sally remarque un chien handicapé caché au coin de la rue; elle lui fabrique donc un fauteuil roulant à l'aide de la machine Snapmaker.

Créez tout ce que vous voulez | Les célébrations virtuelles de Snapmaker

Outre le site Web interactif, les événements en ligne et la vente d'anniversaire à l'échelle mondiale, les célébrations virtuelles font également partie de la campagne du 5e anniversaire de Snapmaker. La fête comprendra la présentation de la première vidéo de marque, des cadeaux et de grandes aubaines, ainsi que de nouveaux produits qui rendront l'impression 3D encore plus accessible à tous.

Canaux :

Diffusion en direct sur YouTube

Heure :

15 octobre 2021, de 7 h à 9 h (HNP)

15 octobre 2021, de 16 h à 18 h (HEC)

Pour vous joindre aux célébrations virtuelles de Snapmaker, veuillez vous inscrire à https://www.snapmaker.com/event/5th-anniversary

