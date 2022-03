La dernière édition de la gamme Snapmaker, le module haute puissance de 10W, a également fait ses débuts. Équipé de séparateurs de faisceaux laser à la fine pointe de la technologie, le nouveau module de l'écosystème modulaire Snapmaker permet d'utiliser une plus grande variété de matériaux pour réaliser davantage de projets.

Selon Ricardo, spécialiste des photopolymères chez iMakr, les enseignants et les établissements d'enseignement ont manifesté un grand intérêt pour les fonctions 3-en-1 et la polyvalence de la machine Snapmaker. Cette dernière est très pratique, que ce soit pour les écoles où l'espace est limité ou pour les institutions qui se promènent d'une école à l'autre. Par ailleurs, sa conception modulaire en simplifie également l'entretien.

« Nous sommes heureux de nous associer à Snapmaker pour élargir l'offre d'impression 3D aux clients du secteur de l'éducation. Nous offrons aussi un programme de location pour encourager un plus grand nombre d'enseignants à intégrer l'impression 3D dans leur programme », explique Adam, gestionnaire des partenariats chez iMakr.

Au cours des dernières années, la demande pour l'impression 3D dans les écoles et les établissements d'enseignement a augmenté. Ayant déjà coopéré avec des partenaires du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dans le monde entier, y compris le Beijing Institute of Technology et le STEAM Azerbaïdjan Project, et en tant que partenaire officiel agréé de VR Digication en Allemagne, Snapmaker se consacre à l'intégration de l'impression 3D dans les salles de classe afin de soutenir les futurs professionnels et d'offrir de nouvelles possibilités d'apprentissage. « Nous continuerons de mettre au point une solution d'impression 3D plus rentable, plus complète et plus personnalisée pour la formation dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques », a déclaré Daniel, chef de la direction de Snapmaker.

À propos de Snapmaker

Fondée en 2016, Snapmaker est une entreprise de technologie qui développe, fabrique et vend des imprimantes de bureau 3-en-1 qui intègrent l'impression 3D, la gravure et le découpage au laser, ainsi que la sculpture effectuée par commande numérique par ordinateur. Son produit phare, Snapmaker 2.0, a battu un record en 2019 en tant qu'imprimante 3D la plus financée dans le cadre d'un financement participatif sur Kickstarter et a remporté le prix d'innovation au CES 2020.

Pour en savoir plus sur Snapmaker et sa solution éducative, visitez www.snapmaker.com et consultez le site https://www.imakr.com/ pour en savoir plus sur iMakr et son programme de location.

