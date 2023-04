SHENZHEN, Chine, 17 avril 2023 /CNW/ - Le fabricant d'outils de fabrication numérique Snapmaker a annoncé que Snapmaker Artisan et J1 ont tous deux reçu la distinction Red Dot lors à l'occasion de la remise des prix Red Dot Award : Product Design 2023 et iF Design Award 2023. Sur plus de 10 000 candidatures, les deux produits se distinguent par leur originalité, leur fonctionnalité et leur conception novatrice.

Les prix Red Dot Design Award et iF Design Award sont deux des plus grands prix de design au monde. Ils récompensent les meilleurs produits de l'année. La grande reconnaissance par les deux grands prix de design a rendu la victoire encore plus remarquable pour Snapmaker.

Dans le cadre du perfectionnement et de la mise à niveau de l' imprimante 3D Snapmaker 2.0 3-en-1 , très prisée, Artisan a ajouté d'autres caractéristiques, ce qui en fait un produit de choix pour les professionnels et les passionnés. Elle met non seulement de l'avant la haute performance propre à tous les produits Snapmaker, mais établit également une nouvelle norme pour les imprimantes 3D 3-en-1.

J1 , la première imprimante 3D IDEX de Snapmaker, a également été reconnue par l'industrie et les professionnels pour sa conception et sa fonctionnalité matérielles exceptionnelles. J1 est dotée de la technologie IDEX ultra rapide, qui permet aux utilisateurs d'imprimer rapidement des produits de haute qualité.

La conception unique et la fonctionnalité mises en valeur par les technologies de fabrication industrielle ont contribué au succès des deux produits. Ces deux prix soulignent l'engagement de Snapmaker à livrer des produits de haute qualité, ainsi que les capacités de fabrication de la marque.

« Nous sommes ravis de recevoir ces honneurs des prix Red Dot Design Award 2023 et iF Design Award 2023 », a déclaré Daniel, chef de la direction et gestionnaire de produits à Snapmaker. « Depuis toujours, Snapmaker s'est engagée à créer des machines de fabrication de bureau conviviales et de qualité supérieure. Artisan et J1 ont pour objectif d'offrir aux utilisateurs une expérience innovante et exceptionnelle en impression 3D et de créer quelque chose de merveilleux. Il est important d'être reconnu parmi les produits les plus créatifs et les plus novateurs au monde. »

En mettant fortement l'accent sur la conception axée sur le client et la technologie de pointe, Snapmaker continuera de repousser les limites de ce qui est possible dans le monde de l'impression 3D et de la fabrication numérique.

À propos de Snapmaker

Fondée en 2016, Snapmaker est une entreprise de technologie qui développe, fabrique et vend des imprimantes de bureau 3D 3-en-1 qui intègrent l'impression 3D, la gravure et le découpage au laser, ainsi que la sculpture effectuée par commande numérique par ordinateur. L'imprimante 3D 3-en-1 Snapmaker 2.0 a battu un record en 2019 en devenant l'imprimante 3D la plus financée par financement participatif sur Kickstarter et a remporté le prix de l'innovation CES 2020 et le prix iF Design Award 2022. Snapmaker Artisan et J1 ont remporté les prix Red Dot Design Award 2023 et iF Design Award 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2054147/image_5016486_23157464.jpg

