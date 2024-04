SMIRNOFF S'ASSOCIE À DES ARTISTES CANADIENS ÉMERGENTS POUR CÉLÉBRER LE POUVOIR DE LA MUSIQUE ET SORTIR DE RÉCESSION LE PLAISIR ET LA JOIE DE VIVRE

Isaac Zale et Leila Dey collaborent sur un EP de quatre titres pour célébrer l'étincelle que fait jaillir la rencontre de différents univers.

TORONTO, le 11 avril 2024 /CNW/ - Smirnoff, la vodka no 1 au Canada1, annonce aujourd'hui la sortie d'un EP de quatre titres. Fruit d'une alliance entre le producteur vancouvérois Isaac Zale et l'artiste torontoise Leila Dey, l'album célèbre la diversité musicale du Canada.

La musique a le pouvoir unique et exceptionnel de rassembler les gens et de combler les fossés culturels. Cette nouvelle initiative de Smirnoff survient alors que les sentiments de solitude se propagent et que la joie connaît une profonde et grandissante récession mondiale2. Au Canada, 62 % des personnes âgées de 18 à 29 ans déclarent se sentir souvent isolées3. La nouvelle campagne WE DO WE de Smirnoff a donc pour but de stimuler les interactions sociales et d'encourager le partage de moments de joie inclusifs.

Les artistes formant le duo au cœur du projet ont été choisis pour leurs styles musicaux uniques, et pour leur désir commun de créer des œuvres qui font tomber les barrières et rapprochent les gens - parce qu'à plusieurs, c'est toujours meilleur. Tous deux se sont distingués sur la scène musicale locale : Leila Dey a récemment assuré la première partie de Jessie Reyez lors de sa tournée Yessie, tandis qu'Isaac Zale s'est démarqué sur les réseaux sociaux avec sa série « no label, no budget », dans laquelle il créait chaque semaine une nouvelle chanson.

Dans une célébration de la collaboration, chaque artiste a entrepris une exploration créative ancrée dans sa propre expérience canadienne pour produire des pistes originales reflétant la richesse et l'unicité de son parcours. Dey et Zale ont utilisé des kits de création innovants de Smirnoff, comprenant du matériel audio, des échantillons de produits Smirnoff et divers articles personnalisés en guise d'instruments. Après conception, chaque piste a été partagée avec l'autre artiste pour qu'il ou elle la remixe à sa façon. Fusionnant les couleurs et origines de chacun, deux morceaux uniques ont ainsi été créés.

« Participer à WE DO WE de Smirnoff a été une aventure incroyablement intense », a confié Zale, avant d'ajouter : « La musique a toujours été un moyen pour moi d'exprimer le vaste spectre des émotions et des expériences humaines. Grâce à cette plateforme, j'ai pu explorer de nouvelles sphères créatives exaltantes, et repousser mes limites artistiques en misant sur le pouvoir unificateur de la musique. » Partageant ce sentiment, Dey a ajouté : « Remixer le travail d'Isaac et amalgamer nos sons distincts m'a rappelé à quel point la musique peut rassembler et inspirer - et ce pouvoir transcende les genres et les origines. Ça a ravivé la joie et la fantaisie dans ma musique, ça m'a rappelé la douce insouciance avec laquelle je chantais dans ma jeunesse. »

Les quatre titres créés par Isaac et Leila peuvent être écoutés sur Spotify, dans la liste de lecture WE DO WE. Le public pourra également en faire l'expérience du 21 au 27 mai, à l'Union Station de Toronto. Une vidéo détaillant la collaboration et le parcours des artistes peut quant à elle être visionnée ICI.

« C'est fantastique de contribuer à un projet qui célèbre la diversité canadienne et qui insuffle au monde un tel vent de positivité », a déclaré Nadia Niccoli, cheffe du Marketing chez Diageo Canada. « Notre mission est d'inspirer la collectivité et de créer des moments où les Canadiennes et Canadiens de partout au pays pourront s'unir. Nous sommes très fiers du travail d'Isaac et de Leila, leur art nous inspire tous à trouver des moments pour nous rassembler et alimenter notre joie de vivre. »

La campagne WE DO WE s'intensifiera au cours des prochaines semaines et culminera avec un événement qui se tiendra à la gare Union de Toronto au mois de mai. Pendant toute une semaine, Smirnoff y occupera un espace pour faciliter la création de liens sociaux par l'entremise de la musique et de la danse.

D'autres événements axés sur la création de liens sociaux grâce au pouvoir de la musique sont prévus au pays pour le reste de l'année 2024, et au-delà. Restez à l'affût pour les détails.

