L'emplacement de Vancouver fournira du personnel spécialisé en studio pour répondre aux besoins de l'industrie.

HAUPPAUGE, New York, 19 juillet 2023 /CNW/ - SmartSource® , une entreprise d'ABCOM Technology Group et un fournisseur de solutions technologiques de premier plan, est ravie d'annoncer son expansion au Canada. Cet important développement devrait accroître le soutien qu'elle accorde actuellement à l'industrie cinématographique et télévisuelle. Le nouveau bureau de l'entreprise à Vancouver, qui a ouvert ses portes le 17 juillet 2023, témoigne de son engagement à desservir les entreprises de production locales et à accroître sa présence internationale.

Par le passé, SmartSource a soutenu ses clients sur le marché canadien par l'entremise de sa succursale de Los Angeles. Cet agrandissement représente le premier emplacement de l'entreprise au Canada. Il s'agit d'une mesure stratégique visant à renforcer son engagement envers l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision.

« Nous reconnaissons que le déploiement rapide de solutions technologiques est essentiel pour des productions cinématographiques et télévisuelles sans heurts, a déclaré Ali Vafa, chef de la direction de SmartSource. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a connu une croissance constante, apportant plus de 12,2 milliards de dollars au PIB du pays, et Vancouver est devenue une plaque tournante de cet essor nord-américain. Nous sommes ravis de participer à cette croissance continue. »

Dans le cadre de l'expansion au Canada, SmartSource comptera des techniciens spécialisés en studio, des entrepreneurs dans le secteur du studio et du personnel de soutien supplémentaire au bureau de Vancouver. L'entreprise offrira une gamme complète de services, y compris la location d'équipement de bureau, de TI et audiovisuel pour les salles des scénaristes et des scénaristes, la préproduction et la postproduction, les équipes de comptabilité, les décors et les talents. Sa vaste gamme de technologies profitera aux clients en réduisant les coûts d'expédition, en éliminant les retards à la douane et en fournissant un soutien sur le terrain. Les solutions techniques, appuyées par un soutien en tout temps de SmartSource, permettent aux entreprises de production d'augmenter ou de réduire rapidement leurs activités pour répondre aux besoins du projet.

« Notre succès dans l'industrie du divertissement en Amérique nous a permis de bâtir une clientèle prestigieuse, a déclaré Jeremy Lyon, directeur des ventes de SmartSource. La demande croissante pour nos solutions de production cinématographique et télévisuelle, particulièrement dans la région de Vancouver, indique que c'est le moment idéal pour notre expansion au Canada. »

Tout en continuant de mettre l'accent sur le soutien de l'industrie cinématographique et télévisuelle, SmartSource étend également ses services à l'industrie de la dotation en personnel au Canada. Les services comprennent un ensemble complet de solutions technologiques de TI, le soutien aux événements, l'équipement de location, l'entreposage et les services de TI gérés, y compris le réseautage en nuage.

À propos de SmartSource®

SmartSource®, une entreprise d'ABCOM Technology Group, a plus de 35 ans d'expérience au service des besoins technologiques des clients dans les secteurs des événements, de la dotation en personnel, des services juridiques, du gouvernement, des finances, de l'éducation, du divertissement et de la production de réunions. L'entreprise offre des services partout en Amérique du Nord grâce à son personnel complet et à ses bureaux équipés dans les grands marchés métropolitains. SmartSource puise dans son vaste inventaire de technologies informatiques, audiovisuelles et interactives pour offrir des solutions aussi variées que des ordinateurs et des services de dépannage, de l'équipement de bureau pour des espaces temporaires ou des murs d'images à plusieurs étages pour des foires commerciales et des événements. Une vaste expérience de la logistique et des services de TI garantit que les clients sont couverts dans tous les domaines, de l'entreposage au suivi des biens, en passant par la cybersécurité et le soutien technique. L'équipe SmartSource se passionne pour la mise à profit de son expertise afin de permettre aux clients d'exceller.

Pour en savoir plus, visitez www.thesmartsource.com ou composez le 844 280-7443.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2156561/4169091/SmartSource_Logo.jpg

SOURCE SmartSource

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Coleen Sterns Leith, 954 401-5402, [email protected]