Vancouver fournira un déploiement rapide des besoins en TI et en technologie

HAUPPAUGE, New York, 19 juillet 2023 /CNW/ - SmartSource® , une entreprise d'ABCOM Technology Group, annonce une expansion des services pour répondre précisément aux demandes changeantes de l'industrie de la dotation en personnel au Canada. En déployant ses solutions technologiques robustes dans ce secteur essentiel, SmartSource s'attaque aux défis uniques auxquels font face les agences de dotation, renforce leurs activités et améliore leur avantage concurrentiel.

« Les agences de dotation travaillent dans un environnement dynamique où les activités se déroulent à un rythme rapide. Il est impératif pour elles d'avoir un partenaire technologique qui comprend leurs besoins uniques et qui peut fournir des solutions fiables et souples sur demande, a déclaré Ali Vafa, chef de la direction de SmartSource. Notre expansion dans l'industrie de la dotation au Canada illustre notre engagement à répondre à ces besoins avec un niveau de service et de personnalisation sans précédent. »

SmartSource s'efforce d'offrir des solutions informatiques complètes spécialement conçues pour l'industrie de la dotation en personnel. Cela comprend la location d'ordinateurs portatifs sans heurts pour les employés contractuels et temporaires, et la gestion des services de TI, permettant ainsi aux agences de dotation de contourner les complexités de la gestion de l'équipement de TI et de se concentrer davantage sur leurs activités de base. Avec des techniciens basés sur place, SmartSource garantit également un service rapide et fiable - un avantage clé pour les entreprises de recrutement où le temps et l'efficacité sont primordiaux.

L'établissement de l'entreprise à Vancouver, qui a ouvert ses portes le 17 juillet 2023, a été construit pour servir l'industrie de la dotation en personnel ainsi que l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision, fournissant une gamme impressionnante de services, y compris du matériel de bureau, de TI et de location d'équipement audiovisuel, du soutien aux événements, de l'entreposage, et des services de TI gérés, y compris le réseautage en nuage. Une présence physique au Canada permettra à SmartSource d'offrir des avantages importants à ses clients en fournissant un service plus rapide, en réduisant les coûts d'expédition, en éliminant les retards à la douane et en fournissant un soutien sur le terrain.

« Notre vision va au-delà de l'expansion géographique. Nous nous sommes engagés à soutenir pleinement les marchés verticaux, et notre intégration dans l'industrie de la dotation en personnel au Canada en témoigne, a déclaré Jeremy Lyon, directeur des ventes de SmartSource. Nous demeurons déterminés à offrir des solutions personnalisées de pointe qui permettent à nos clients d'exceller dans leurs secteurs respectifs. »

À propos de SmartSource®

SmartSource®, une entreprise d'ABCOM Technology Group, a plus de 35 ans d'expérience au service des besoins technologiques des clients dans les secteurs des événements, de la dotation en personnel, des services juridiques, du gouvernement, des finances, de l'éducation, du divertissement et de la production de réunions. L'entreprise offre des services partout en Amérique du Nord grâce à son personnel complet et à ses bureaux équipés dans les grands marchés métropolitains. SmartSource puise dans son vaste inventaire de technologies informatiques, audiovisuelles et interactives pour offrir des solutions aussi variées que des ordinateurs et des services de dépannage pour le personnel à distance, de l'équipement de bureau pour des espaces temporaires ou des murs d'images à plusieurs étages pour des foires commerciales et des événements. Une vaste expérience de la logistique et des services de TI garantit que les clients sont couverts dans tous les domaines, de l'entreposage au suivi des biens, en passant par la cybersécurité et le soutien technique. L'équipe SmartSource se passionne pour la mise à profit de son expertise afin de permettre aux clients d'exceller.

Pour en savoir plus, visitez www.thesmartsource.com ou composez le 844 280-7443.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2156561/SmartSource_Logo.jpg

SOURCE SmartSource

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Coleen Sterns Leith, Marketing, 954 401-5402, [email protected]