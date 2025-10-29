SHANGHAI, 31 octobre 2025 /CNW/ - Smartee Denti-Technology et Straumann Group annoncent un partenariat stratégique. Ce partenariat comprend le développement conjoint de la plateforme orthodontique de prochaine génération, une co-innovation dans les technologies d'aligneurs et un pourcentage à un chiffre des investissements en actions de Straumann dans Smartee.

Smartee et Straumann annoncent des partenariats stratégiques

Junfeng Yao, fondateur, président et chef de la direction de Smartee, a déclaré : « La collaboration stratégique entre Smartee et le Straumann Group constitue non seulement une solide alliance commerciale fondée sur des forces complémentaires, mais aussi une initiative tournée vers l'avenir visant à façonner le futur de l'industrie dentaire. »

Florian Kirsch, vice-président directeur, chef mondial, Technologies dentaires intégrées, Straumann Group, a expliqué : « Nous sommes fiers de nous associer à un solide partenaire mondial comme Smartee. Ensemble, nous accélérerons l'innovation en orthodontie et construirons une plateforme qui rendra les soins prévisibles et de haute qualité plus accessibles aux médecins et aux patients du monde entier. »

En tant que leader du marché chinois des aligneurs, Smartee apporte plus de 20 ans d'expertise et a développé de façon indépendante une série de technologies orthodontiques innovantes, ainsi que des capacités matures dans la fabrication intelligente.

Le Straumann Group, chef de file mondial des soins buccodentaires, contribue à la reconnaissance de sa puissante marque internationale et à son vaste réseau mondial de ventes et de marketing, qui fournira un soutien solide pour rendre les technologies de Smartee accessibles sur les marchés internationaux.

Ce partenariat intégrera les forces fondamentales des deux entreprises afin de stimuler la croissance sur le marché mondial de la santé buccodentaire avec une efficacité et une rapidité accrues, répondant ainsi à la demande croissante de traitements orthodontiques de haute qualité.

À propos de Smartee Dental Technology

Fondée en 2004, Smartee, dont le siège social est situé à Shanghai, est un leader mondial des technologies d'aligneurs et des solutions d'orthodontie numérique. Forte d'une forte présence internationale, Smartee exploite quatre centres de recherche et de développement et quatre installations de fabrication en Chine et en Espagne. L'entreprise répond aux besoins de plus de 99 000 professionnels de l'orthodontie dans plus de 57 pays, offrant une vaste gamme d'aligneurs conçus pour résoudre divers problèmes de malocclusion chez les patients de tous âges : enfants, adolescents et adultes.

L'engagement de Smartee en faveur de l'innovation et de la qualité l'a positionnée comme une force pionnière dans l'industrie de l'orthodontie, offrant des solutions de pointe qui combinent les dernières innovations en matière d'orthodontie numérique, de diagnostics pilotés par l'IA et de plans de traitement personnalisés.

À propos de Straumann Group

L'entreprise Straumann Group (SIX : STMN) est un leader mondial des solutions de prothèses dentaires et d'orthodontie qui redonnent le sourire et la confiance. Elle réunit des marques mondiales et internationales qui incarnent l'excellence, l'innovation et la qualité en matière de prothèses, de médecine dentaire corrective et numérique, comme Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann et d'autres partenaires ou entreprises en propriété totale ou partielle. En collaboration avec des cliniques, des instituts et des universités de premier plan, le Groupe effectue des recherches, développe, fabrique et fournit des implants dentaires, des instruments, des prothèses conçues et fabriquées par ordinateur, des aligneurs orthodontiques, des biomatériaux et des solutions numériques pour la correction, le remplacement et la restauration des dents ou pour prévenir la perte de dents.

Le groupe, dont le siège social est situé à Bâle, en Suisse, emploie actuellement près de 12 000 personnes dans le monde. Ses produits, solutions et services sont disponibles dans plus de 100 pays par l'entremise d'un vaste réseau de filiales de distribution et de partenaires.

