Le chef de file mondial du domaine des technologies réglementaires tire parti des infrastructures canadiennes pour répondre à la demande à grande échelle et permettre aux clients de se conformer aux règlements sur l'archivage des communications et la protection des données

Reflète la demande croissante de solutions de conservation et de supervision tandis que les modèles de travail hybrides perdurent

PORTLAND, Oregon, 22 octobre 2021 /CNW/ - Smarsh, qui permet aux entreprises de gérer les risques et de découvrir la valeur de leurs communications électroniques, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Amazon Web Services, Inc. (AWS) au Canada pour offrir ses solutions Capture et Entreprise Archive. Cette initiative accélère la stratégie de croissance de l'entreprise au pays, s'ajoutant à une gamme de solutions offertes aux entreprises canadiennes qui tirent déjà parti de la technologie Smarsh pour leurs stratégies d'archivage, y compris certaines des plus grandes banques et sociétés de services financiers. Le partenariat conclu avec AWS renforcera également la capacité de l'entreprise à servir ses clients d'archivage professionnel du pays.

Brian Cramer, chef de la direction de Smarsh, a déclaré : « Le Canada est un marché important pour notre entreprise, compte tenu de l'industrie florissante des services financiers partout au pays, combinée à un environnement réglementaire rigoureux qui exige des solutions sophistiquées en matière de conformité des communications numériques pour assurer le succès à long terme. Notre décision de collaborer avec AWS incarne l'importance que nous attachons à ce marché et démontre notre réactivité à l'égard des clients canadiens qui veulent que leurs données soient stockées au pays. »

M. Cramer a ajouté : « En travaillant avec les AWS, Smarsh se positionne comme fournisseur privilégié de solutions de conservation et de supervision des communications à un plus vaste échantillon de l'industrie des services financiers du Canada, éliminant ainsi les complexités inutiles liées aux questions transfrontalières de réglementation ou de protection de la vie privée. »

Les solutions déployées sur l'infonuagique canadien aideront les courtiers membres et d'autres sociétés de gestion de patrimoine à se conformer aux responsabilités de surveillance fondées sur les règlements en vigueur de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Ces entités doivent avoir la capacité de saisir, d'archiver et de reproduire du contenu sur de nombreuses plateformes de communication et de collaboration, allant du courriel aux messages texte, en passant par les services de messagerie instantanée et les plateformes de médias sociaux.

À l'avenir, à mesure que les modèles hybrides et de télétravail perdureront, ces responsabilités ne feront qu'augmenter à mesure que le volume des données de communication continuera de proliférer. Les outils infonuagiques de Smarsh, les meilleurs de leur catégorie, permettent aux entreprises de les traiter de manière efficace, rentable et conforme.

Le 26 octobre, Smarsh et IT World Canada tiendront une discussion sur les questions essentielles en matière de réglementation et de technologie dont les organisations financières doivent tenir compte pour choisir le nuage informatique et le fournisseur de services infonuagiques appropriés pour les aider à croître. Robert Cruz, vice-président de la gouvernance de l'information chez Smarsh, Dan Mackay, spécialiste de la conformité chez AWS et Rob Meikle, ancien dirigeant principal de l'information (DPI) des villes de Toronto et de Brampton participeront à la discussion.

« Le développement des technologies et l'application accrue des règlements par les organismes de réglementation changent la façon dont les organisations financières mènent leurs activités. Jadis perçu comme une tendance prudente, les dirigeants du secteur financier canadien adoptent maintenant le changement (et le nuage) pour devancer leurs concurrents », a déclaré M. Cramer.

Pour vous inscrire à notre table ronde virtuelle des dirigeants du 26 octobre, veuillez visiter ce lien .

