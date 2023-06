Le gouvernement du Canada investit pour promouvoir les petites entreprises et les aider dans leurs projets d'exportation.

VANCOUVER, BC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises de la Colombie-Britannique sont au cœur de nos collectivités et le moteur économique de notre province. Pour continuer à stimuler l'esprit d'entreprise des Britanno-Colombiens, le gouvernement du Canada investit pour soutenir davantage de petites entreprises en Colombie-Britannique et les faire connaître au reste du monde.

Small Business BC reçoit plus de 3,6 millions de dollars pour aider les petites entreprises à prospérer au-delà de la Colombie-Britannique (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

Aujourd'hui, lors de la remise annuelle des prix de Small Business BC, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de 3,65 millions de dollars pour permettre à Small Business BC de célébrer les entrepreneurs et d'accroître la capacité d'exportation des petites entreprises de la province.

Un investissement de 3,6 millions de dollars sur trois ans permettra à Small Business BC de renouveler et d'étendre le programme Export Navigator afin de toucher un plus grand nombre de personnes en Colombie-Britannique. Un réseau de conseillers en exportation établis dans les collectivités fournit des conseils individualisés qui peuvent aider les propriétaires de petites entreprises à accéder à de nouveaux marchés internationaux. Grâce à ce financement, Small Business BC étendra le programme au Lower Mainland, au Grand Victoria et à la région Sea-to-Sky, de sorte que les entrepreneurs de toutes les régions de la province pourront désormais accéder à Export Navigator. Small Business BC augmentera également son soutien au programme pour les entrepreneurs autochtones.

Depuis 2016, près de 900 entreprises britanno-colombiennes, y compris celles appartenant à des entrepreneurs autochtones, à des femmes et à des jeunes, ont bénéficié du programme. L'élargissement de la portée géographique aidera davantage de propriétaires d'entreprises sous-représentées, dont beaucoup vivent dans des zones urbaines, à accéder au programme Export Navigator et à toucher de nouveaux marchés. PacifiCan est fier de soutenir le programme Export Navigator depuis 2019.

Le montant restant de 50 000 dollars servira à financer la 20e remise annuelle des prix Small Business BC, la plus grande cérémonie de remise de prix dédiée aux petites entreprises dans l'ouest du Canada. La soirée de gala de Small Business BC reconnaît des entrepreneurs résilients et dévoués de la Colombie-Britannique qui contribuent à la riche diversité économique de la province.

Citations

« Les entrepreneurs de Colombie-Britannique créent des innovations fabriquées au Canada qui ont un impact mondial, mais il peut être difficile d'accéder à des marchés internationaux plus importants. Export Navigator aide à surmonter les obstacles en fournissant un soutien personnalisé aux petites entreprises qui cherchent à accéder à de nouveaux marchés. Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie et des programmes comme Export Navigator permettent aux Britanno-Colombiens de faire croître leurs entreprises, de créer des emplois et de stimuler notre économie. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Le financement accordé par le gouvernement du Canada pour étendre notre programme Export Navigator permettra à Small Business BC et à ses conseillers à l'exportation d'aider des centaines d'entreprises dans toute la province à mieux comprendre comment elles peuvent étendre leurs marchés au-delà de la Colombie-Britannique. Nous sommes reconnaissants au ministre Sajjan et à PacifiCan pour le partenariat et la confiance qu'ils ont accordés à Small Business BC afin d'offrir ce service essentiel aux retombées économiques considérables. »

- Tom Conway, directeur général de Small Business BC

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Grâce à un financement de base de la province de la Colombie-Britannique et de PacifiCan, Small Business B.C est une organisation sans but lucratif qui fournit des conseils d'affaires, des programmes et des formations aux propriétaires de petites entreprises en Colombie-Britannique afin de les aider à développer des entreprises prospères et durables.

En 2016, le programme Export Navigator a été lancé en tant que programme pilote dans quatre collectivités. En 2019, PacifiCan a investi 2,25 millions de dollars sur trois ans pour aider Small Business B.C. à offrir une version élargie d'Export Navigator à un plus grand nombre de collectivités en Colombie-Britannique.

Grace à ce financement, Export Navigator est offert dans les huit régions économiques de la Colombie-Britannique : Mainland/ Sud-Ouest, Île de Vancouver /Côte, Cariboo, Thompson-Okanagan, Kootenay, Côte Nord et Nechako, et Nord-Est.

/Côte, Cariboo, Thompson-Okanagan, Kootenay, Côte Nord et Nechako, et Nord-Est. La plupart des entreprises participantes font partie du secteur de l'agroalimentaire, ainsi que des secteurs de la fabrication, des biens de consommation et des technologies propres.

