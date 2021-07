Slim Jim® fait équipe avec la vedette de basketball Chris Boucher

« Slim Jim ® est l'une de mes collations préférées depuis aussi longtemps que je me souviens, c'est vraiment palpitant d'avoir l'occasion de m'associer à la marque », a déclaré Chris Boucher, joueur de basketball professionnel canadien. « J'ai toujours Slim Jim® à portée de main, que ce soit à la maison ou à l'entraînement, alors, je suis ravi de collaborer avec eux et de rapprocher la marque de mes admirateurs au Canada. »

Le partenariat de commandite comprend l'utilisation de l'image de Chris Boucher dans le matériel publicitaire, y compris les médias sociaux et les présentoirs en magasin chez les détaillants de tout le pays.

« Lorsque nous avons su que Chris adore Slim Jim®, nous étions impatients de collaborer avec lui », a déclaré Andrea Stodart, directrice du marketing pour les collations chez Conagra Brands. « L'industrie des collations étant en croissance constante, nous pensons que cette occasion va changer la donne. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à un grand athlète du Canada et de toucher la prochaine génération d'amateurs; les amateurs de collations et les amateurs du sport! »

Ce partenariat offre la possibilité d'accélérer davantage la croissance du portefeuille de collations de Conagra. Conagra a une approche éprouvée de l'innovation et de la croissance des marques par le biais de l'innovation dans ses produits et ses collations restent une occasion de stimuler une croissance progressive. L'entreprise prévoit de tirer parti de la demande au sein de sa gamme de collations reconnues en mettant l'accent sur les produits à base de protéines.

Né à Sainte-Lucie et ayant grandi à Montréal, Chris Boucher est un athlète bien connu dans tout le pays. Slim Jim® s'est associée à ce jeune et remarquable compétiteur pour servir d'ambassadeur de la marque partout au Canada. Boucher apparaîtra dans les promotions et la publicité.

À propos de Slim Jim®

La collation originale pour calmer les fringales. Ce système de livraison de viande incroyablement efficace est plus qu'à la hauteur de la tâche. Les saveurs comprennent Original, Mild et Hot AF. La saveur originale épique de chaque bâtonnet de viande satisfait les appétits gigantesques avec un goût savoureux qui met l'eau à la bouche. Chaque bâtonnet Slim Jim® de format géant constitue une bonne source de protéines avec 6 g de protéines par portion. Ces collations sont parfaites pour les déplacements et elles satisfont toute envie d'une délicieuse gourmandise carnée. Croquez dans une bonne source de saucisses intenses, pleines de viande, alléchantes, légendaires, portables d'une seule main, extraordinaires, prodigieuses, enviables, odorantes et délicieuses.

À propos de Conagra Brands Canada

Conagra Brands, Inc. (NYSE : CAG), dont le siège social se trouve à Chicago et qui a une présence canadienne à Mississauga, est l'une des entreprises alimentaires de marque d'importance d'Amérique du Nord. Guidée par un esprit entrepreneurial, Conagra Brands combine un riche héritage de production d'excellents produits alimentaires avec un accent particulier sur l'innovation. Le portefeuille de l'entreprise évolue de manière à satisfaire les préférences alimentaires en évolution des consommateurs. Les marques emblématiques de Conagra, comme Orville Redenbacher's® Marie Callender's®, Hunt's®, Healthy Choice®, Slim Jim®, POGO® et VH®, ainsi que les marques émergentes comme Angie's® BOOMCHICKAPOP®, Duke's®, Earth Balance®, Gardein® et Frontera®, offrent des produits pour toute occasion. Pour en savoir plus, consultez le site www.conagrabrands.ca .

