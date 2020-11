TORONTO, 3 novembre 2020 /CNW/ - Slate Asset Management (« Slate »), une plateforme de gestion d'actifs non traditionnels de premier plan axée sur l'immobilier, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accordé une facilité de crédit non renouvelable de 75 millions de dollars à InnVest Hotels LP (« InnVest »), le plus grand propriétaire et exploitant d'hôtels au Canada.

La facilité de crédit a été offerte à InnVest dans le cadre de la stratégie de gestion des situations particulières de Slate. Lancée plus tôt cette année, la stratégie fournit des liquidités aux membres du secteur immobilier du Canada, en particulier à ceux qui sont touchés par la perturbation du marché causée par COVID-19. InnVest, le plus grand propriétaire d'hôtels au Canada, détient un portefeuille comptant plus de 80 hôtels; son équipe de direction supervise les activités quotidiennes de près de 70 hôtels (qui lui appartiennent ou qui appartiennent à des tiers). Largo Capital a conseillé InnVest pour cette transaction.

« C'est précisément le but de notre stratégie de gestion des situations particulières », a déclaré Doug Podd, directeur général de Slate. « Cette stratégie nous permet d'utiliser les capitaux souples de Slate, ses connaissances du marché et sa capacité à structurer des solutions financières créatives pour offrir aux exploitants de premier ordre, comme InnVest, un fonds de roulement au moment où ils en ont le plus besoin, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur entreprise. »

« Nous sommes heureux de conclure notre accord de financement avec Slate qui, grâce à l'encaisse, au soutien d'un certain nombre de nos prêteurs hypothécaires et à la participation à des programmes gouvernementaux, nous fournit les liquidités nécessaires pour aider InnVest à traverser la pandémie de COVID-19 », a déclaré George Kosziwka, directeur financier d'InnVest. « Cette facilité de crédit nous accorde des liquidités supplémentaires pour poursuivre nos activités et nos divers projets de rénovation malgré le contexte économique difficile. C'est aussi une preuve de la confiance de Slate envers notre équipe de direction chevronnée, qui permet à InnVest et à ses merveilleux employés dans les hôtels de se concentrer sur l'offre d'une expérience exceptionnelle à nos invités. »

La stratégie de gestion des situations particulières de Slate est conçue pour mener efficacement divers accords de financement, y compris des solutions de prêt de relais et de transition, l'acquisition et la restructuration d'actif et de prêt dépréciés ou improductifs, ainsi que la stabilisation du bilan lorsque la dette ou les actions existantes sont limitées.

Slate Asset Management est une plateforme de gestion de placements non traditionnels de premier plan axée sur l'immobilier, comptant environ 6,5 milliards de dollars en actif géré. Slate est un gestionnaire axé sur la valeur ainsi qu'un commanditaire important de tous ses véhicules d'investissement privés et cotés en bourse, qui sont adaptés aux buts et aux objectifs uniques de ses investisseurs. L'approche prudente et sélective de l'entreprise en matière d'investissement crée une valeur à long terme en priorisant la préservation du capital et les rendements supérieurs. Slate s'appuie sur des personnes exceptionnelles, des capitaux souples et une aptitude manifeste à créer et à mettre en œuvre un large éventail de possibilités d'investissement intéressantes. Visitez le slateam.com pour en apprendre plus.

