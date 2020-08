TORONTO, 4 août 2020 /CNW/ - Slate Asset Management (« Slate »), une plate-forme alternative de premier plan pour la gestion des actifs visant surtout l'immobilier, annonce aujourd'hui la nomination immédiate de Robert Armstrong, Lisa Rowe et Peter Tsoulogiannis en tant que partenaires.

Les nouveaux partenaires se joignent à Blair et Brady Welch, les cofondateurs de Slate, ainsi qu'aux autres partenaires, soit Lucas Manuel et Ramsey Ali, pour former le comité de gestion de Slate. Celui-ci supervisera les opérations et les dirigeants de la firme et collaborera avec ses cadres supérieurs pour assurer la mise en œuvre de la stratégie de Slate.

« La contribution de Bobby, Lisa et Peter a été exceptionnelle pour faire croître l'entreprise et je suis ravi, tout comme le reste des partenaires, de les remercier par ces promotions bien méritées en les accueillant comme partenaires de Slate Asset Management », soutient Blair Welch. « Ce trio a été décisif pour assurer notre succès dans l'ensemble des régions, des secteurs d'activités et des stratégies commerciales, produisant à tous coups des résultats de premier rang tout en incarnant la culture de Slate. Brady et moi, de même que Ramsey Ali et Lucas Manuel, sommes ravis qu'ils se joignent au comité de gestion et avons hâte de voir Slate multiplier les réussites sous l'égide de ce groupe important. »

À propos de Robert Armstrong

M. Armstrong s'est joint à Slate en 2015 et il supervise les fonctions de finance et de production de rapports à Slate pour l'ensemble des activités commerciales de la firme. M. Armstrong a été chef des finances à Slate Office REIT et à Slate Retail REIT, où il était directement responsable de l'établissement de la plate-forme financière mondiale des activités de Slate. Avant de se joindre à Slate, M. Armstrong a été associé au sein de la pratique immobilière de Deloitte LLP, où il siégeait aussi au comité de direction de la pratique d'assurance de Toronto. Il a été le leader des introductions canadiennes en bourse de Deloitte. Avant cela, il travaillait à Brookfield Asset Management où il a occupé divers postes de trésorerie, de finance et de communication de l'information financière. M. Armstrong est comptable professionnel agréé et comptable agréé. Il est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'Université Wilfrid Laurier.

À propos de Lisa Rowe

Mme Rowe s'est jointe à Slate en 2013 et elle est responsable de tous les aspects fiscaux et structurels de l'ensemble des véhicules commerciaux de Slate. Mme Rowe s'est avérée essentielle à la transformation de Slate en une plate-forme mondiale d'investissement et de gestion des actifs, jouant un rôle déterminant dans la structuration et la création des secteurs verticaux actuels de Slate. Avant de se joindre à Slate, Mme Rowe était responsable des éléments structurels de nature fiscale et du contrôle préalable fiscal visant les transactions du groupe fiscal de fusions et d'acquisitions de Deloitte LLP. Mme Rowe est comptable professionnelle agréée et comptable agréée. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de la Schulich School of Business de l'Université York.

À propos de Peter Tsoulogiannis

M. Tsoulogiannis s'est joint à Slate en 2014 où il a été responsable du développement de l'entreprise et des initiatives stratégiques pour l'ensemble des activités de Slate. M. Tsoulogiannis a joué un rôle prépondérant dans l'établissement des activités relatives au fonds européen de Slate et son apport a été essentiel en tant que leader pour une bonne partie des acquisitions les plus transformatrices de Slate. Avant de se joindre à Slate, M. Tsoulogiannis a assumé des fonctions au sein des services bancaires d'investissement immobilier de BMO Marchés des capitaux et de Marchés des capitaux CIBC. Il est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'Université Wilfrid Laurier.

À propos de Slate Asset Management

Slate Asset Management est une plate-forme de placement immobilier alternatif de premier plan qui gère des actifs d'une valeur approximative de 6,5 milliards $. Slate est un commanditaire important et un gestionnaire axé sur la valeur d'instruments de placement privés et cotés en bourse qui sont adaptés aux buts et aux objectifs uniques des investisseurs. L'approche sélective et soignée de la firme en matière de placement crée de la valeur à long terme en mettant l'accent sur la préservation du capital et les rendements énormes. Slate s'appuie sur des ressources humaines exceptionnelles, un capital souple et une aptitude manifeste à engendrer et à exécuter une vaste gamme d'occasions attrayantes d'investissement. Visitez le slateam.com pour en apprendre plus.

