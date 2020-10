Construit sur le Financial Services Cloud de Salesforce, le Portail des conseillers d'IG offre aux conseillers et à leurs équipes une vue d'ensemble de leurs clients actuels et potentiels. Ce portail permet également d'optimiser les interactions entre les conseillers et les clients grâce à des flux d'activités numérisés dirigées et à des signatures électroniques; les conseillers peuvent donc travailler avec leurs clients partout et en tout temps à partir d'un appareil mobile. Slalom a aidé IG Gestion de patrimoine -- dans le cadre de sa transformation numérique -- à imaginer, à concevoir et à déployer la solution novatrice qu'est le Portail des conseillers.

« Notre mission est d'offrir des retombées favorables et de la valeur à nos clients, mais nous ne pouvons y parvenir seuls », a déclaré Rohit Mahna, vice-président principal et directeur général des services financiers chez Salesforce. « C'est pourquoi je suis ravi de voir Slalom collaborer avec IG Gestion de patrimoine afin d'élaborer une solution numérique moderne qui transforme la façon dont les conseillers servent les clients partout au Canada. Grâce au pouvoir de la plateforme Salesforce, il est formidable d'aider les conseillers et les clients à se sentir proches malgré le contexte de télétravail, qui est de plus en plus répandu. »

Il était essentiel d'utiliser une méthode de livraison agile adaptée à l'échelle pour offrir de nouvelles fonctionnalités aux personnes sur le terrain dans le cadre de déploiements mensuels. Le lancement a eu lieu en pleine pandémie de COVID-19 et selon un modèle de soutien entièrement à distance dans 67 bureaux régionaux et auprès d'environ 5 000 utilisateurs à l'échelle nationale. Le Portail des conseillers d'IG a été bien accueilli et est rapidement devenu une application essentielle pour les conseillers pendant la pandémie, alors que les interactions en personne étaient très limitées.

« Le nouveau Portail des conseillers d'IG est un autre jalon important de notre transformation numérique, car il aide les conseillers et leurs équipes à servir nos clients de façon efficace et sécuritaire, a déclaré Mike Dibden, chef de l'exploitation, Société financière IGM Inc. La mise en œuvre réussie et accélérée du Portail des conseillers d'IG démontre la valeur de nos partenariats stratégiques avec Slalom et Salesforce, le talent et l'engagement de notre équipe à IG Gestion de patrimoine, ainsi que les avantages de notre modèle d'exploitation agile. »

Slalom fournit également des services continus de mise au point d'applications pour appuyer IG dans l'exploitation et l'amélioration des capacités de la plateforme Salesforce.

« Slalom aime soutenir nos clients par des transformations numériques en tirant parti des solutions technologiques modernes, et IG Gestion de patrimoine en est un excellent exemple. Le nouveau Portail des conseillers d'IG aide déjà les conseillers à mieux communiquer avec leurs clients et à nouer des relations plus étroites avec ceux-ci, et nous sommes extrêmement fiers d'y contribuer », a déclaré Wayne Ingram, directeur général, Slalom Canada.

