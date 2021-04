« En tant que pionnier des solutions de téléviseur OLED 8K, SKYWORTH s'engage à défier le statu quo et à offrir des expériences de divertissement à domicile de grande qualité à un plus grand nombre de consommateurs », a déclaré Tony Wang, président de SKYWORTH TV. « Grâce à la technologie la plus avancée mise au point par SKYWORTH, nous sommes convaincus que notre plus récente gamme de téléviseurs OLED novateurs fera passer l'expérience audiovisuelle à un tout autre niveau. »

SKYWORTH W82 -- Le premier téléviseur OLED transformable produit en série au monde pour une expérience supérieure en matière de jeu et de visionnement 2 en 1

Révolutionnant l'industrie de la télévision, le modèle SKYWORTH W82 est le premier téléviseur transformable OLED produit en série au monde. Équipé de la technologie SKYWORTH OBM (OLED Basic Module) TransformMC, le SKYWORTH W82 est doté d'un écran flexible autodéveloppé qui permet aux utilisateurs d'ajuster la courbure de l'écran jusqu'à 1000R en fonction de la distance de visionnement de l'auditoire. Idéal pour le divertissement à domicile, le SKYWORTH W82 offre la meilleure courbure de visionnement de 2000 R en mode visionnement de film et de 1500R en mode jeu, de sorte que les utilisateurs peuvent en un seul clic de télécommande ajuster l'appareil pour regarder la dernière superproduction en famille ou plonger dans une bataille en ligne avec des amis.

Doté d'un écran OLED 4K de 120 Hz, du son Dolby Vision, de la HDR10, de la version 4K du SKYWORTH AI PICTURE QUALITY ENGINEMC et de la technologie SKYWORTH AUDIO DRUMMC, le SKYWORTH W82 offre une expérience audiovisuelle supérieure et immersive en tout temps.

Le SKYWORTH W82 est également équipé de deux ports HDMI 2.1, d'un taux de rafraîchissement variable, de l'écran OLED Crystal Motion de 240 Hz et du Wi-Fi 6, créant une expérience de jeu plus rapide et plus fluide pour les joueurs.

Le SKYWORTH W82 est doté d'un écran de 65 pouces et sera offert en Chine continentale à un prix de 29 999 RMB (environ 4 575 dollars américains) à partir de mai 2021.

SKYWORTH W92 -- Le téléviseur de pointe OLED 8K de 120 Hz avec technologie SKYWORTH AUDIO GLASS SOUNDMC offre une qualité d'image et de son inédite.

Le SKYWORTH W92 est le deuxième téléviseur OLED 8K produit en série offert aux consommateurs du monde entier. Avec une résolution de 8K de 7680 x 4320 pixels, le SKYWORTH W92 dispose de 130 millions de pixels autoémetteurs, offrant aux téléspectateurs un contraste infini, des couleurs vives et des détails précis. Équipé de la version 8K du SKYWORTH AI PICTURE QUALITY ENGINEMC et de deux puces MEMC, le SKYWORTH W92 peut optimiser le contenu de 2K/4K à 8K et 120 images/seconde pour offrir une expérience de visionnement supérieure.

À l'avant-garde de la technologie novatrice, le SKYWORTH W92 adopte la technologie SKYWORTH AUDIO GLASS SOUNDMC, une technologie acoustique nouvelle et exclusive utilisée sur les produits haut de gamme mis au point par SKYWORTH. Pour la toute première fois dans l'industrie, une feuille de verre entière est utilisée comme diaphragme, avec quatre moteurs électromagnétiques de 30 cœurs répartis également. Cela permet aux ondes sonores d'être produites par la surface de verre entière plutôt qu'à des points individuels. De plus, SKYWORTH a installé un transformateur de mouvement d'air dans le SKYWORTH W92, une technologie audio de pointe habituellement utilisée dans les produits de haut-parleurs haut de gamme.

Le SKYWORTH W92 est doté d'un écran de 88 pouces et sera offert en Chine continentale à un prix de 199 999 RMB (environ 30 499 dollars américains) à partir du 8 avril 2021.

Les innovations de SKYWORTH réinventent l'expérience télévisuelle avec l'édition de 2021 du SKYWORTH Global Television Festival

À l'avenir, SKYWORTH continuera d'investir dans la recherche et le développement, repoussant les frontières pour offrir plus de produits novateurs et d'expériences de maison intelligente qui raviront les consommateurs.

Pour souligner l'appui continu des consommateurs, le SKYWORTH Global Television Festival sera également de retour en 2021. Sous le thème « Rafraîchissez votre expérience télévisuelle », les consommateurs se verront offrir des rabais exclusifs et des offres spéciales. Restez à l'affût pour savoir comment vous pouvez vous joindre à la fête.

À propos de SKYWORTH

GROUPE SKYWORTH LIMITED (HKG: 00751) est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques uniques et abordables. La société est évaluée à plus de 19 milliards de dollars américains et emploie plus de 40 000 personnes dans le monde entier (au 1er mars 2019). Établie à Shenzhen, dans la « Silicon Valley » chinoise, SKYWORTH offre des appareils électroniques grand public, des dispositifs d'affichage, des décodeurs numériques, des moniteurs de sécurité, des dispositifs de communication réseau, des semi-conducteurs, des réfrigérateurs, des machines à laver, des téléphones cellulaires et de l'éclairage à DEL. Fondée en 1988, SKYWORTH est aujourd'hui une marque de téléviseur couleur de premier plan à l'échelle internationale, une des plus importantes marques dans l'industrie de l'affichage en Chine et l'un des trois principaux fournisseurs mondiaux de la plateforme Android TV. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.skyworth.net/global

Relations avec les médias

SKYWORTH Wendy Dong Téléphone : +86 130 8071 8427 Courriel : [email protected] Lydia Xie Téléphone : +86 185 2036 0310 Courriel : [email protected]

BCW pour SKYWORTH Joyce Chow Téléphone : +852 2963 6735 Courriel : [email protected] Daniel Ma Téléphone : +852 2963 6783 Courriel : [email protected]





Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1478584/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1478585/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1218112/RGB_Logo.jpg

SOURCE SKYWORTH TV

Liens connexes

https://www.skyworth.net/global