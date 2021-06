Un partenariat de cette envergure est une première pour SKYWORTH, alimentant l'ambition de la marque d'étendre son empreinte mondiale. SKYWORTH a continué de connaître une croissance soutenue sur la scène internationale, et compte actuellement 10 centres mondiaux de recherche et de développement, dont trois sont basés en Europe, ainsi que neuf sites de fabrication dans le monde, avec des projets d'expansion à l'horizon. Le partenariat permettra à SKYWORTH d'offrir sa gamme d'expériences de divertissement immersif de pointe dans un stade mondial.

Leo Tang, directeur de marque de SKYWORTH TV, a déclaré ce qui suit : « SKYWORTH croit en l'importance de la collaboration, et nous nous en sommes fait les champions en offrant des expériences télévisuelles de première qualité. Le soccer est un sport qui rassemble des joueurs et des amateurs du monde entier. Nous sommes ravis d'appuyer la Juventus maintenant, alors que le monde du soccer se remet de la pandémie. Ce partenariat représente également une étape importante pour SKYWORTH dans nos plans d'expansion des affaires à l'échelle mondiale, et nous sommes ravis d'ouvrir une nouvelle ère de divertissement et de rapprochement avec le public, qui partage la même passion pour le divertissement et les sports que nous. »

Partenaires pour explorer les possibilités et préparer l'avenir

La parfaite collaboration découle de la parfaite adéquation entre les deux marques. En tant qu'acteurs de premier plan dans leurs domaines respectifs (SKYWORTH, avec l'esprit de marque de faire preuve d'innovation et d'audace, et la Juventus, avec son esprit de persévérance et d'ambition coûte que coûte), ils sont tous deux fondés sur l'engagement de briser les frontières, de réaliser de grandes choses et de préparer l'avenir. Le partenariat propulsera SKYWORTH et la Juventus pour aller de l'avant, explorer les possibilités et atteindre de nouveaux sommets.

SKYWORTH est le partenaire officiel de la Juventus dans le domaine de la télévision et des produits de maison intelligents connexes pour la catégorie de la télévision, reconnaissant la contribution continue de SKYWORTH à l'innovation technologique de pointe dans l'industrie.

Federico Palomba, directeur général de la Juventus pour l'Asie-Pacifique, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes ravis d'accueillir SKYWORTH parmi les partenaires officiels de la Juventus. De concert avec SKYWORTH, nous avons hâte d'offrir plus d'action aux amateurs du monde entier et de créer des expériences significatives qui permettront aux amateurs de sentir et de partager l'enthousiasme. »

Gagnez une expérience unique avec la Juventus

Le partenariat de marque sera lancé d'aujourd'hui jusqu'à la fin de Lega Serie A 2022, et une gamme de contenu co-marque sera lancée sur les plateformes mondiales et pendant les matchs à domicile de la Juventus. Pour célébrer l'occasion, quatre amateurs chanceux de SKYWORTH auront la chance de gagner un billet VIP pour une tournée de match en Juventus, offrant aux gagnants une expérience unique lors d'une journée de match avec ce club légendaire. SKYWORTH lancera également une série d'offres exclusives et spéciales. Plus de détails seront dévoilés sur les canaux officiels de SKYWORTH sur Facebook, Twitter, Weibo et WeChat. Restez à l'écoute et joignez-vous à nous pour des aventures spéciales et des cadeaux.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre SKYWORTH et Juventus, visitez le https://www.skyworth.net/global/allcampaigns/SKYWORTHxJUVENTUS.html.

À propos de SKYWORTH TV

SKYWORTH TV est un important fabricant mondial de télévision et un pionnier de l'intelligence artificielle des objets sur grand écran. Fondée en 1988, SKYWORTH TV offre depuis plus de 30 ans des solutions avancées de divertissement à domicile et est l'un des trois principaux fournisseurs mondiaux de téléviseurs Android. Dans le cadre de sa proposition de marque sur le thème de la préparation de l'avenir, SKYWORTH TV continue d'investir massivement dans la recherche et dans le développement, ainsi que dans les solutions technologiques novatrices, et se consacre à diriger la transformation de l'industrie de la télévision afin de révolutionner les expériences de maison intelligente. SKYWORTH TV offre cinq séries télévisées de renom (WSQGA) pour plaire à tous les groupes de consommateurs, et sa technologie exclusive Swaiot™ se connecte harmonieusement à l'ensemble de l'écosystème de l'intelligence artificielle des objets et des appareils compatibles de l'Internet des objets, permettant aux utilisateurs de voir, de contrôler et de gérer tous leurs appareils de maison intelligente à partir de leur téléviseur. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://www.skyworth.net/global

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1529308/296.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1218112/RGB_Logo.jpg

SOURCE SKYWORTH TV

