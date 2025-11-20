FARMERS BRANCH, Texas, 20 novembre 2025 /CNW/ - Skyven Technologies, un chef de file de la vapeur industrielle sans émissions, a mis en service son centre de démonstration de la thermopompe génératrice de vapeur Arcturus, établissant une nouvelle référence sur le plan de l'efficacité industrielle, de l'interactivité du réseau et de la réduction des émissions.

Le centre de démonstration de la thermopompe génératrice de vapeur Arcturus fournit mégawatt thermique (MWth) de vapeur de qualité chaudière avec un coefficient de performance (Cp) de pointe de 6,5 et une feuille de route visant à dépasser 8,0, optimisant l'efficacité tout en réduisant les coûts de l'énergie et les émissions. Cette technologie révolutionnaire démontre une méthode novatrice pour décarboniser la chaleur industrielle d'une manière avantageuse sur le plan économique.

« Nous présentons la technologie de génération de vapeur la plus efficace jamais conçue, avec une intégration d'usines réelle et des capacités de réseau intelligent, plaçant Arcturus dans une classe à part par rapport à d'autres systèmes de génération de vapeur », a déclaré Arun Gupta, fondateur et chef de la direction de Skyven Technologies. « De plus, la gamme de produits Arcturus passe de 1 MWth à 60 MWth de production de vapeur sans émissions, ce qui en fait une solution idéale pour un large éventail de besoins en vapeur industrielle dans des secteurs manufacturiers comme les aliments et les boissons, l'éthanol, les produits chimiques, les pâtes et papiers, et plus encore. »

Ce qui est démontré :

Efficacité sans précédent : Un Cp de 6,5, huit fois plus efficace que les chaudières au gaz naturel et six fois plus efficace que les chaudières électriques et le stockage d'énergie thermique.

: Un Cp de 6,5, huit fois plus efficace que les chaudières au gaz naturel et six fois plus efficace que les chaudières électriques et le stockage d'énergie thermique. Sortie de 1 MWth : 1 MWth de vapeur continue sans émissions générée par la saisie de la chaleur résiduelle.

: 1 MWth de vapeur continue sans émissions générée par la saisie de la chaleur résiduelle. Technologie Multi-Stage Flash exclusive : Un ballon de flashing en cascade en instance de brevet recueille la chaleur résiduelle avec une efficacité maximale, ce qui se traduit par un Cp élevé et de faibles coûts de génération de vapeur.

: Un ballon de flashing en cascade en instance de brevet recueille la chaleur résiduelle avec une efficacité maximale, ce qui se traduit par un Cp élevé et de faibles coûts de génération de vapeur. Diffusion de vapeur en temps réel : Le système est entièrement opérationnel, fournissant de la vapeur semblable à celle des chaudières sans émissions aux températures et pressions industrielles requises.

: Le système est entièrement opérationnel, fournissant de la vapeur semblable à celle des chaudières sans émissions aux températures et pressions industrielles requises. Des contrôles intelligents qui s'adaptent au réseau :

Des systèmes de contrôle de pointe qui :

Surveillent les activités réseau-charge et les désactive automatiquement pendant les périodes de pointe coïncidentes lorsque le réseau est soumis à des tensions;



Effectuent un arbitrage de l'énergie en temps réel entre l'électricité et le gaz naturel afin d'optimiser les coûts et les réductions d'émissions.

Conception modulaire logicielle : La conception de bloc de construction brevetée et accélérée par logiciel d'Arcturus permet un déploiement rapide et une intégration facile dans les installations industrielles.

« Le système de contrôle de pointe d'Arcturus permet une intégration transparente et une exploitation facile dans chaque installation industrielle unique », a ajouté Jacob Miller, chef de la technologie chez Skyven Technologies. « Nous avons conçu Arcturus pour optimiser les performances, la fiabilité et la reproductibilité dans des installations de fabrication industrielle à forte consommation d'énergie partout dans le monde. »

Pour en savoir plus sur Skyven, communiquez avec nous par l'entremise de notre site Web à www.skyven.co.

À propos de Skyven Technologies

Skyven Technologies aide les industries à forte consommation d'énergie à réduire leurs coûts et leurs émissions en récupérant la chaleur résiduelle pour produire de la vapeur sans émissions à l'aide de la thermopompe génératrice de vapeur Arcturus. Le modèle d'énergie en tant que service éprouvé de Skyven permet aux fabricants industriels de produire de la vapeur industrielle sans émissions au coût le plus bas, sans dépenses en immobilisations.

