Skyservice étend son réseau à la Californie avec un nouveau centre d'aviation privée

L'établissement moderne fournira des services aéronautiques de calibre mondial dans la région de Napa

TORONTO, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Skyservice Aviation d'affaires (« Skyservice California » ou « Skyservice »), chef de file nord-américain de l'aviation d'affaires, a annoncé que son réseau de terminaux d'aviation privée de premier ordre s'étendra à Napa, en Californie.

Le centre d'aviation privée de 60 000 pieds carrés (5 575 m²) offrant des services complets à l'aéroport du comté de Napa (APC) comprendra un terminal de services aéronautiques, ainsi que des services de maintenance. Le nouvel établissement fournira également des salons de luxe pour les passagers et membres d'équipage, des salles de réunion et des services à la clientèle haut de gamme.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre sur pied un centre qui servira de passerelle de premier ordre vers l'un des pôles récréotouristiques nord-américains les plus réputés », a déclaré Benjamin Murray, président et chef de la direction de Skyservice. « Notre expansion à Napa témoigne de notre engagement à fournir des services d'aviation privée de calibre mondial dans toute l'Amérique du Nord, en soutien aux collectivités locales et à leur économie. »

L'établissement à la fine pointe de la technologie comprendra un hangar de 40 000 pieds carrés (3 700 m²) doté de portes de 28 pieds (8,5 m) de haut et de 160 pieds (49 m) de large qui peuvent accueillir les plus récents avions comme le Gulfstream 650, tout en soutenant avec facilité la flotte d'avions Citation et Challenger plus populaires à cet aéroport. Une fois terminé, l'établissement soutiendra certaines des solutions d'exploitation les plus durables de notre secteur d'activité.

« Nous mettons beaucoup d'énergie à façonner l'avenir de l'aviation d'affaires en proposant des options novatrices et écoresponsables à nos clients. Forts d'un solide engagement à réduire les émissions de carbone et à lutter contre les changements climatiques, nous tentons d'améliorer et d'appliquer des initiatives écoresponsables dans notre secteur d'activité et de chercher des partenaires qui partagent notre vision d'un futur plus propre et plus viable. »

La construction commencera au cours de la nouvelle année. Dès janvier 2023, Skyservice exploitera à titre temporaire ses activités depuis des installations modulaires à l'aéroport du comté de Napa. Les terminaux de services de Skyservice Aviation d'affaires sont reconnus comme les meilleurs au Canada par les lectueurs Aviation International News (AIN) et par le sondage PRASE du magazine Professional Pilot.

À propos de SkyserviceMC

Skyservice, chef de file nord-américain de l'aviation d'affaires, vise toujours l'excellence en matière d'innovation, d'exploitation responsable, de sécurité et de service. Skyservice célèbre sa 36e année de succès à l'avant-scène du secteur de l'aviation d'affaires avec des établissements de premier ordre en Amérique du Nord. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.skyservice.com/fr/.

