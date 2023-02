Services complets d'aviation d'affaires au deuxième aéroport le plus occupé du Canada

TORONTO, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Skyservice Aviation d'affaires (« Skyservice » ou « l'entreprise »), chef de file nord-américain de l'aviation d'affaires, étend ses activités de services complets d'aviation d'affaires à l'aéroport international de Vancouver (YVR), au Canada.

Skyservice Vancouver offrira des services aéronautiques à l'aéroport, des services de maintenance, réparation et révision, du nolisement et de la gestion d'avions, ainsi que des services d'acquisition et vente d'avions. Ce terminal de Skyservice est le onzième centre d'aviation privée offrant des services complets. L'entreprise exploite deux autres terminaux spécialement affectés aux travaux d'avionique, de mise à niveau d'avions et de révision générale : l'un à Muskoka (Ontario), et l'autre, un hangar nouvellement acquis de 80 000 pi² (7 500 m²), à l'aéroport international de Montréal-Trudeau.

« Nous sommes enchantés d'ajouter Vancouver à notre réseau croissant de centres d'aviation d'affaires de premier ordre au Canada et dans la région du Nord-Ouest Pacifique des États-Unis », a souligné Benjamin Murray, président et chef de la direction de Skyservice. « De plus en plus, les clients de l'aviation d'affaires recherchent des fournisseurs qui peuvent assurer le soutien complet des avions - des services-conseils d'acquisition à la gestion des avions, en passant par la maintenance, la manutention au sol et les services carburant avec d'impeccables installations de services aéronautiques à l'aéroport. Nous sommes fiers d'offrir maintenant ce niveau de service à Vancouver. »

L'entreprise a accepté un bail à long terme avec World Fuel Services dans le deuxième aéroport le plus occupé au Canada et entend moderniser l'immeuble existant et investir pour accroître la capacité de service d'aviation d'affaires du terminal.

Skyservice tient à fournir des services et du soutien de haute qualité au secteur de l'aviation d'affaires dans toute l'Amérique du Nord. En février, l'entreprise inaugurera des services à Napa (Californie) et commencera les travaux d'un nouveau hangar d'aviation privée à Seattle pour remplacer son établissement de Boeing Field. Au cours de la dernière année, Skyservice a également terminé la construction d'un nouveau terminal à Redmond (Oregon) et ajouté de la capacité de hangar à Bend (Oregon), pour desservir le trafic d'aviation d'affaires en pleine expansion dans la région.

À propos de SkyserviceMC

Skyservice est un chef de file nord-américain de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière d'innovation, d'exploitation responsable, de sécurité et de service. Skyservice célèbre sa 36e année de succès à l'avant-scène du secteur de l'aviation d'affaires avec des établissements de premier ordre en Amérique du Nord. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos terminaux de services aéronautiques à l'aéroport exceptionnels, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.skyservice.com/fr/.

