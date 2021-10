« Nous cherchons activement à réduire l'impact de nos activités sur l'environnement et offrir des carburants à faible teneur en carbone est l'un de nos nombreux moyens d'y parvenir », a indiqué Benjamin Murray, président et chef de la direction de Skyservice. « Notre objectif est d'en arriver à la neutralité carbone chez Skyservice d'ici 2050. En offrant du carburant aviation vert, nous pouvons contribuer aux objectifs d'efficacité carburant et de réduction des émissions de CO 2 fixés par l'Organisation de l'aviation civile internationale et faire avancer notre propre mission d'entreprise en matière de protection de l'environnement. »

Skyservice fournira du carburant aviation vert à tous les clients, ce qui leur donnera l'occasion de réduire les émissions sur tout le cycle de vie de 20 % comparativement au carburant aviation classique, selon une évaluation du cycle de vie d'une réduction de 70 % de dioxyde de carbone pour du carburant aviation « propre » dans un mélange de 30 % avec 70 % restant de carburant aviation A-1.

Le terminal de Toronto Sud de Skyservice, à l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) est le premier de ses terminaux de services aéronautiques à l'aéroport à recevoir sa première livraison de carburant aviation vert de World Fuel Services. Le carburant aviation vert a été produit par World Energy, première société à en produire à l'échelle commerciale dans le monde et la seule en Amérique du Nord.

Le carburant aviation vert A-1 est d'utilisation courante au Canada et au-delà de l'Amérique du Nord. Auparavant connu sous le nom « kérosène », il est approprié pour la plupart des avions à réaction. Il satisfait aux exigences internationales rigoureuses, notamment les dernières versions de la norme internationale AFQRJOS, de la norme britannique DEF STAN 91-091, de la norme ASTM D1655 et de la spécification NATO F-35. Son point d'éclair minimal est de 38 °C et son point de congélation maximal est de -47 °C. Le carburant d'aviation A-1 est le principal carburant utilisé pour les turboréacteurs.

« Nous avons toujours travaillé à aligner nos valeurs sur celles de nos membres-propriétaires en multipropriété et fournisseurs, et un engagement d'écoresponsabilité n'a jamais revêtu autant d'importance pour nous, et pour eux », a déclaré Jared Williams, chef de l'exploitation et vice-président de l'exploitation d'AirSprint. « Avoir la possibilité d'acheter du carburant d'aviation vert au Canada aide non seulement à atténuer l'impact du carburant d'aviation classique sur l'environnement, mais aussi à faire progresser le secteur de l'aviation de façon efficace et positive. »

À mesure que l'offre de carburant d'aviation vert s'accroîtra, Skyservice prévoit la transition de son programme de carburant vers l'utilisation exclusive de carburant d'aviation vert, renforçant l'orientation de l'entreprise en matière d'écoresponsabilité.

À propos de Skyservicemc

Skyservice est un chef de file nord-américain de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière d'innovation, d'exploitation responsable, de sécurité et de service. Skyservice, qui célèbre sa 35e année de succès, est à l'avant-scène du secteur de l'aviation d'affaires avec des établissements de premier ordre au Canada. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site skyservice.com/fr/.

À propos d'AirSprint

AirSprint Private Aviation est une société privée dont les bureaux sont installés à Toronto, Montréal et Calgary. AirSprint entretient la plus importante flotte d'avions privés au Canada, constituée d'avions Embraer Praetor 500, Embraer Legacy 450, Cessna Citation CJ3+ et Cessna Citation CJ2+. AirSprint transporte fièrement les Canadiens d'un océan à l'autre, notamment sur Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal et les Maritimes. AirSprint procure aux Canadiens avisés un meilleur choix pour optimiser leur temps en rehaussant l'expérience de propriétaire d'avion par des normes de sécurité, un service clé en main et une souplesse accrue; et personnalisé pour les besoins de voyage individuels des membres-propriétaires. Le tout à une fraction du coût. AirSprint.com

