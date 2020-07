Skyservice aide les propriétaires d'avions d'affaires à assurer une plus grande sécurité des vols et une meilleure qualité de l'air pour les passagers

MISSISSAUGA, ON, le 21 juill. 2020 /CNW/ - Skyservice Aviation d'affaires,chef de file de l'aviation d'affaires au Canada, élargit son offre de services de maintenance, réparation et révision en ajoutant le processus de décontamination des surfaces et de purification de l'air d'Aviation Clean Air (ACA). Les solutions novatrices embarquées de purification des surfaces et de l'air d'ACA augmentent la qualité de l'air dans tout l'avion, tuent les agents pathogènes comme ceux de la COVID-19, éliminent les allergènes et neutralisent les odeurs désagréables sans recourir à des produits chimiques nocifs - améliorant ainsi la sécurité des vols et la santé des passagers.

Skyservice offre maintenant de la désinfection sur demande à l'aide des appareils portatifs d'ACA à nos terminaux de services aéronautiques du Canada; dont ceux de Toronto, de Montréal et de Calgary. De plus, Skyservice peut maintenant installer de façon permanente des produits d'ACA dans les avions et travaille à plusieurs certificats de type supplémentaire pour divers types d'avions.

« Les passagers et les propriétaires d'avion se préoccupent plus des risques pour la santé dans le transport aérien. Nous sommes convaincus de nous être alliés à l'entreprise qui offre le meilleur produit sur le marché aujourd'hui. L'ionisateur d'ACA permet à nos clients de reprendre les vols avec la certitude que les virus et bactéries nuisibles ont été éliminés des surfaces qu'ils touchent et de l'air qu'ils respirent », indique Emlyn David, président et chef de la direction de Skyservice.

Le processus de désinfection et de purification d'air d'ACA a été testé par Innovative BioAnalysis, et l'ionisateur d'ACA s'est avéré efficace pour neutraliser le nouveau coronavirus qui cause la COVID-19. Les essais en laboratoire ont montré que 99,4 % des particules virales étaient désactivées en 30 minutes.

Installation rapide pour de l'air propre dans tous les types d'avions

L'installation du produit d'ionisation embarqué d'ACA prend de 2 à 5 jours, selon une fourchette de prix qui varient en fonction du nombre d'appareils nécessaire pour la taille de l'avion. Les composants sont d'installation facile requièrent un entretien minimal, ce qui fait leur popularité chez les avions de toute taille. Skyservice travaille actuellement à plusieurs certificats de type supplémentaire pour un large éventail d'avions, dont les Global 5000, 6000 et les classiques Challenger 300/350, Hawker 800 et Falcon 7x.

« Nous sommes enchantés de nous allier avec l'un des plus importants fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de révision », a déclaré Howard Hackney, membre de la direction d'ACA. « Notre processus breveté Needle Point Bi-polar Ionization (NPBIMC) s'intègre facilement aux systèmes existants de contrôle de l'environnement des avions et assure une purification naturelle sans générer d'ozone ou de produits chimiques nocifs. Ce processus de nettoyage naturel certifié et éprouvé travaille avec l'environnement - pas contre lui ».

Pour en savoir plus sur les solutions de purification de l'air d'ACA, visitez le site www.aviationcleanair.com/products.html.

Pour vous renseigner sur les solutions ACA offertes par Skyservice, envoyez un courriel à [email protected].

À propos de Skyservice

Skyservice est le chef de file canadien de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière de sécurité et de service. Avec plus de 30 ans d'expérience, Skyservice est un meneur du secteur de l'aviation d'affaires au Canada, avec des établissements de premier ordre à Toronto, Calgary, Ottawa, Montréal et Muskoka. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site https://skyservice.com/fr/.

