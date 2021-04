MISSISSAUGA, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - Skyservice Aviation d'affairesmc, chef de file de l'aviation d'affaires au Canada, a annoncé aujourd'hui que sa division de maintenance, réparation et révision (MRO) est in installateur agréé de la suite Pro Line Fusion de Collins Aerospace pour les avions Bombardier Challenger 604. La suite Pro Line Fusion procure aux exploitants d'avions Challenger 604 une suite avionique évoluée pour le poste de pilotage qui répond aux exigences d'aujourd'hui et de demain, accroissant la valeur des avions, assurant la navigabilité et modernisant l'ensemble de l'expérience de pilotage pour les pilotes.

« Skyservice est l'un des grands fournisseurs de maintenance, réparation et révision dans le monde pour Bombardier et nous gérons l'une des plus importantes flottes de Challenger au Canada. Nous sommes fiers d'offrir des solutions très rentables avec des avantages qui se maintiendront longtemps dans le futur », a déclaré Benjamin Murray, président et chef de la direction de Skyservice. « La suite Pro Line Fusion répond à cette description comme solution riche en fonctionnalités pour les propriétaires soucieux des coûts accrus et de la rareté des pièces pour réparer leurs écrans à rayons cathodiques obsolètes de leurs avions. »

Le certificat de type supplémentaire de la suite Pro Line Fusion pour le Challenger 604 a reçu l'approbation de Transports Canada (TC). Cette suite comprend trois écrans larges ACL haute définition de 14,1 pouces qui peuvent être personnalisés pour afficher des vues en plein écran ou en écran partagé. L'écran tactile, la planification de vol graphique facile et les cartes interactives du système de gestion vol procurent une meilleure présentation des données pour les pilotes et assurent une excellente conscience situationnelle. Pro Line Fusion est également dotée des capacités aéronautiques NextGenmd et des technologies comme la vision synthétique, la communication de liaison de données contrôleur-pilote (CPDLC), la surveillance indépendante automatique avec diffusion radio (ADS-B), la qualité de navigation requise (RNP) et le guidage vertical de radioalignement de piste (LPV), ainsi que l'option de coupure d'alimentation automatique AutoPower de Safe Flight et de système de navigation aérienne du futur (FANS-1/A).

L'installation de la suite avionique Pro Line Fusion pour les avions Challenger 604 est offerte dans tous les établissements de maintenance de Skyservice.

Pour en savoir plus sur l'installation de la suite Pro Line Fusion pour les avions Challenger 604, visitez la page https://skyservice.com/fr/mise-a-niveau-avionique-pro-line-fusionmd-de-collins-challenger-604/.

Pour en savoir plus sur la suite Pro Line Fusion de poste de pilotage proposée par Skyservice pour l'avion Challenger 604, envoyez un courriel à l'adresse [email protected] ou composez le 1-888-759-7591.

À propos de la division de maintenance, réparation et révision (MRO) de Skyservice

En tant que guichet unique mondial pour les services de maintenance, réparation et révision de tous les avions d'affaires et commerciaux, Skyservice tient à offrir qualité, excellence du service et ponctualité de l'exécution sans coûts cachés. Skyservice est un établissement de maintenance certifié pour le chapitre 145 reconnu par Transports Canada Aviation civile (TCAC), la FAA des États-Unis, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), le Département de l'aviation civile des Bermudes (BDCA), le Département de l'aviation civile de Hong Kong (HK-CAD), le registre de l'aviation 2-REG, Aruba et les Autorités de l'aviation civile de Singapour (CAAS), et comme centre de service et garantie/fournisseur agréé et installateur privilégié pour Bombardier, Gulfstream, Dassault/Falcon, HondaJet, Honeywell Avionics, Collins Aerospace et Gogo.

À propos de Skyservicemc

Skyservice est le chef de file canadien de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière de sécurité et de service. Avec plus de 30 ans d'expérience, Skyservice est un meneur du secteur de l'aviation d'affaires au Canada, avec des établissements de premier ordre à Toronto, Calgary, Ottawa, Montréal et Muskoka. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site www.skyservice.com/fr ou visitez-nous sur Facebook ou sur Twitter.

SOURCE Skyservice Business Aviation Inc. - Mississauga, ON

Renseignements: Marketing et Communications // Skyservice Aviation d'affaires// +1 416.523.1089 // [email protected]

