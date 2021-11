Une nouvelle initiative de croissance mise sur 35 ans de tradition de leadership en aviation d'affaires

TORONTO, le 9 nov. 2021 /CNW/ - Skyservice Aviation d'affaires (« Skyservice »), fournisseur de services d'aviation d'affaires de premier ordre au Canada, a annoncé aujourd'hui son expansion dans quatre nouveaux sites dans la région du nord-ouest du Pacifique des États-Unis, rehaussant ainsi sa plateforme de services et son potentiel de croissance sur un marché nord-américain attrayant pour l'aviation d'affaires.

Sous la direction de Benjamin J. Murray, président et chef de la direction de Skyservice, Leading Edge Jet Center (LEJC) dotera d'une nouvelle image de marque ses établissements, services et équipes à l'aérodrome King County International Airport-Boeing Field de Seattle (Washington), à l'aéroport municipal de Redmond et à l'aéroport municipal de Bend au centre de l'Oregon, ainsi qu'à l'aéroport régional d'Helena, au Montana, sous la bannière de Skyservice, établissant une importante présence physique de cette société aux États-Unis dans les services aéronautiques à l'aéroport, la maintenance aéronautique, les vols nolisés, la gestion d'avions et les services de soutien aux avions immobilisés au sol, entre autres offres de calibre mondial.

« Nous sommes enchantés de proposer le service et la sécurité de premier ordre de Skyservice aux clients de la région du nord-ouest du Pacifique au moment où LEJC met en valeur un nouveau hangar de 70 000 pieds carrés à faibles émissions de carbone et un terminal d'affaires à l'aérodrome King County International Airport-Boeing Field », a déclaré M. Murray. « Nous nous efforçons de livrer une expérience client personnalisée exceptionnelle par notre plateforme et d'honorer notre engagement en matière d'excellence et d'écoresponsabilité dans toutes nos activités. Nous sommes impatients de servir encore plus de clients, de partenaires et de collectivités par notre proposition de valeur distinctive dans le contexte d'une croissance accélérée de notre société. »

Fondée en 1986, Skyservice est la seule société d'aviation d'affaires entièrement intégrée au Canada : elle gère la plus importante flotte d'avions d'affaires du pays sous une bannière de premier ordre reconnue et digne de confiance à l'échelle mondiale. En octobre 2021, Skyservice est devenue le premier fournisseur d'aviation d'affaires au Canada à offrir du carburant aviation vert à ses clients, ce qui témoigne de l'engagement de Skyservice à réduire les émissions de carbone et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

« Skyservice est l'une des sociétés les plus respectées de l'aviation d'affaires mondiale et nous sommes fiers de faire partie de la famille », a affirmé Steven Lévesque, président de Skyservice United States. « Cette nouvelle initiative fera évoluer et enrichira l'expérience de nos précieux clients de la région tout en apportant de l'innovation et de nouvelles ressources pour réaliser des gains d'efficacité par la croissance régionale. »

À propos de Skyservicemc

Skyservice est un chef de file nord-américain de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière d'innovation, d'exploitation responsable, de sécurité et de service. Skyservice célèbre sa 35e année de succès à l'avant-scène du secteur de l'aviation d'affaires avec des établissements de premier ordre en Amérique du Nord. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.skyservice.com/fr/.

SOURCE Skyservice Business Aviation

Renseignements: Contact médias: Naomi Strasser, Aerial Communications Group, 647.905.9005, [email protected]