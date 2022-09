Skyservice Aviation D'affaires Étend sa Présence à Montréal

TORONTO, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Skyservice Aviation d'affaires (« Skyservice » ou la « Société »), chef de file nord-américain de l'aviation d'affaires, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis un hangar pour gros-porteurs et un immeuble de bureaux de Bombardier, doublant ainsi son empreinte à l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) à Montréal, au Canada.

L'établissement de 153 000 pi² (14 200 m²) comprend 80 000 pi² (7 400 m²) d'espace de hangar, ce qui assure à Skyservice plus de capacité pour assurer des travaux de révision complets, du nez à la queue de l'avion, ainsi que pour soutenir la demande croissante de gestion d'avions à YUL, l'un des aéroports les plus achalandés du Canada.

« Nous sommes ravis d'acquérir ces installations de pointe, ce qui nous permettra de livrer nos services de premier ordre à davantage de propriétaires d'avions, de clients et d'exploitants de flotte à YUL », a déclaré Benjamin Murray, président et chef de la direction de Skyservice. « Skyservice a été fondée à Montréal en 1986 et nous entendons bien continuer d'investir dans l'excellence, l'innovation et l'écoresponsabilité aéronautiques à cet aéroport, en créant plus d'occasions de formation pratique et d'emploi, et en offrant aux propriétaires d'avions l'accès à une série complète de services et de soutien de première qualité. »

Cette transaction vient renforcer la présence de Skyservice sur le marché des services à l'aviation au Canada. Plus tôt cette année, Skyservice a inauguré son terminal de Toronto Sud, son deuxième centre pour avions privés à l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ), qui comprend un hangar de 90 000 pi² (8 350 m²) et un terminal de services aéronautiques à l'aéroport de 20 000pi² (1 850 m²) exclusif pour les clients de la gestion d'avions. Le terminal de Toronto Sud de Skyservice vient s'ajouter à son terminal de Midfield, qui figure dans la tranche de 20 % des meilleurs terminaux de services aéronautiques à l'aéroport en Amérique du Nord par le magazine Aviation International News (AIN) en avril 2022 et désigné meilleur terminal de services au Canada dans le sondage PRASE* 2022 par Professional Pilot Magazine.

*Preferences Regarding Aviation Services and Equipment [préférences relatives aux services à l'aviation et à l'équipement]

À propos de SkyserviceMC

Skyservice est un chef de file nord-américain de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière d'innovation, d'exploitation responsable, de sécurité et de service. Skyservice célèbre sa 36e année de succès à l'avant-scène du secteur de l'aviation d'affaires avec des établissements de premier ordre en Amérique du Nord. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.skyservice.com/fr/.

