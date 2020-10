MISSISSAUGA, ON, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Skyservice Aviation d'affaires (« Skyservice » ou la « Société »), chef de file de l'aviation d'affaires au Canada, a annoncé aujourd'hui que Benjamin J. Murray se joindra à Skyservice en tant que président et chef de l'exploitation le 1er novembre 2020 pour gérer l'orientation stratégique, l'exploitation et la croissance continue de la Société. Après une période de transition, M. Murray assumera ensuite le rôle de président et chef de la direction au début de 2021. Emlyn David, actuel président et chef de la direction, conservera son rôle de chef de la direction pendant cette transition et siégera par la suite comme vice-président du conseil d'administration de la Société, où il fournira conseils et expertise stratégique pour soutenir les objectifs de croissance de Skyservice. M. David demeure un important propriétaire de Skyservice avec InstarAGF Asset Management Inc., propriétaire et exploitant d'un portefeuille de sociétés d'infrastructures stratégiques en Amérique du Nord.

M. Murray compte plus de 20 ans d'expérience en direction et exploitation dans l'aviation d'affaires en Amérique du Nord, avec des rôles successifs aux responsabilités croissantes chez NetJets Inc., la plus importante société d'aviation privée du monde, notamment celui de président et chef de la direction de sa filiale Executive Jet Management, dont il a doublé le chiffre d'affaires en moins de deux ans, amélioré l'envergure et la qualité des services et renforcé la rentabilité et le positionnement sur le marché. M. Murray a également occupé les fonctions de président de la Gestion d'avions et du Nolisement de Landmark Aviation, amenant cette entreprise à devenir le deuxième plus grande société de gestion d'avions aux États-Unis. Tout récemment, M. Murray a fondé et a été un membre dirigeant de North Star Solutions, LLC, une société de services-conseils en aviation répondant aux besoins de transport aérien et de mobilité de clients internationaux de premier ordre.

« Nous sommes ravis d'accueillir un dirigeant de la trempe de Ben au sein de la famille Skyservice, où il guidera et gérera la croissance future de ;a Société et renforcera notre position dominante sur le marché canadien, qui s'est solidifiée par la récente exécution et inauguration de notre nouveau centre d'aviation d'affaires de calibre mondial à l'aéroport international Pearson de Toronto et par l'acquisition du Muskoka Aircraft Center, un centre de services à l'aviation unique », a déclaré M. David. « La réussite de Skyservice depuis 35 ans est le résultat direct de la force et de la fidélité de tous nos employés et de la confiance de nos clients et partenaires. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Ben durant la période de transition et de soutenir la réussite continue de Skyservice lorsque je deviendrai vice-président. »

« Skyservice a une solide réputation et une image de marque de renommée internationale, ainsi qu'un énorme potentiel de croissance. Je partage l'engagement de Skyservice en matière de sécurité et d'excellence du service et je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à ce prochain chapitre de la longue tradition de la Société comme chef de file de l'aviation d'affaires maintes fois primé », a affirmé M. Murray. « Je suis honoré de m'associer avec Emlyn et le reste de l'équipe de Skyservice pour développer et exécuter la stratégie de croissance de la Société au Canada et aux États-Unis, et pour livrer des solutions novatrices de premier ordre pour répondre aux besoins d'aviation de tous nos clients. »

« Nous remercions Emlyn de son leadership et de son dévouement envers Skyservice et nous sommes ravis de continuer à profiter de son expertise dans les années futures comme copropriétaire et vice-président de la Société », a indiqué Gregory J. Smith, président et chef de la direction d'InstarAGF Asset Management Inc. « Ben est un dirigeant aguerri, passionné d'aviation, et d'une aptitude éprouvée à susciter une croissance rentable et durable. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Ben au moment où il se joint à la famille Skyservice pour notre prochaine phase de croissance. »

À propos de Skyservice™

Skyservice est le chef de file canadien de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière de sécurité et de service. Avec plus de 30 ans d'expérience, Skyservice est un meneur du secteur de l'aviation d'affaires au Canada, avec des établissements de premier ordre à Toronto, Calgary, Ottawa, Montréal et Muskoka. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site skyservice.com/fr/.

Information :

Vanessa Engel

vice-présidente, Marketing et Engagement des clients

Skyservice Aviation d'affaires

Tél. : +1 416.523.1089

Courriel : [email protected]

Sarah Borg-Olivier

Chef de l'exploitation et vice-présidente principale

InstarAGF Asset Management Inc.

Tél. : +1.416.568-1329

Courriel : [email protected]

SOURCE Skyservice Business Aviation Inc. - Mississauga, ON

Liens connexes

https://skyservice.com/