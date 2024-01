SÉOUL, Corée du Sud, le 30 janvier 2024 /CNW/ - Le 17 janvier, SKYPlay a annoncé qu'elle avait signé un accord commercial avec MetaQ, une entreprise spécialisée dans la chaîne de blocs, en vue de collaborer à différentes initiatives commerciales.

MetaQ est une entreprise qui fournit des services comme du contenu en ligne basé sur la chaîne de blocs et des systèmes de gestion de jetons, ainsi qu'une plateforme de NFT. À ce jour, elle compte plus de 150 000 membres et exploite activement un écosystème diversifié en ligne et hors ligne.

Créée en août 2021, MetaQ met au point une plateforme qui utilise la technologie de la chaîne de blocs pour intégrer du contenu en ligne, y compris des jeux, à des écosystèmes hors ligne. La plateforme MetaQ est conçue pour permettre aux utilisateurs de gagner des jetons au moyen de diverses activités et d'échanger des NFT, et elle est dotée d'un système intégré de gestion des jetons pour gérer la transparence en matière de jetons.

Le « Chain Tracker Pro », le nouveau système de gestion de jetons conçu pour les services de chaîne de blocs, est fabriqué par les deux entreprises. Il facilite le transfert de jetons, le monnayage et la gestion des attributs des NFT et les demandes de renseignements sur l'historique des transactions, et offre diverses fonctions de gestion des jetons, y compris le suivi des transactions, la gestion du volume des transactions propre à la bourse et au type de NFT, et la gestion des listes noires.

Richard Chang, chef de la direction de SKYPlay, a insisté sur le fait que la collaboration, y compris la plateforme NFT de MetaQ et le « Chain Tracker Pro » dans le domaine X2E, maximisera la synergie en collaborant avec les technologies et l'expertise des deux entreprises sur le marché en évolution rapide du Web3.0.

Grace Kim, cheffe de la direction de MetaQ, a déclaré : « La collaboration avec SKYPlay, qui possède une expertise diversifiée en matière de jeux et de services, est un partenariat crucial pour MetaQ en ce qui concerne la sécurisation du contenu pour les plateformes de NFT, les entreprises de solutions et l'expansion de l'écosystème hors ligne. »

À propos de SKYPlay

Fondée en juillet 2021, SKYPlay est une entreprise qui crée des plateformes de chaîne de blocs et offre divers services de jeu. Elle est également sur le point de lancer un service personnalisé d'aide alimentée par l'IA. SKYPlay collabore avec Bitbasel, une entreprise basée à Miami, aux États-Unis, et les deux entreprises travaillent actuellement sur Lunaprise, dont le plan détaillé sera dévoilé au premier trimestre de cette année.

À propos de MetaQ

Créée en août 2021, MetaQ développe une plateforme qui intègre la technologie de la chaîne de blocs à différents contenus en ligne et hors ligne. La plateforme est configurée pour offrir aux utilisateurs la fonction de gagner des jetons et d'échanger des NFT et permet d'élaborer divers contenus connectés hors ligne. En collaborant avec des marques hors ligne comme « Hollywood » pour le secteur du billard, « Teddy Bear House Stadium » pour le secteur mondial des poupées, et « META-X » pour le complexe culturel intelligent, MetaQ vise à introduire un nouveau modèle d'entreprise à la nouvelle ère du Web 3.0.

SOURCE SKYPlay

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Nom : Jason Lee, Courriel : [email protected]