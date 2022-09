SÉOUL, Corée du Sud, 6 septembre 2022 /CNW/ - SKYPLAY Inc. a annoncé l'inscription de sa cryptomonnaie, SKP (SKYPlay Token), sur ProBit Global, l'une des plus importantes plateformes au monde de négociation d'actifs numériques.

SKYPLAY X ProBit Global

SKYPlay a fait ses premiers pas pour devenir une plateforme de chaîne de blocs officielle en inscrivant SKP sur MEXC Global en mai dernier. À la suite de l'inscription sur MEXC et ProBit Global, l'entreprise prévoit accélérer le processus d'expansion de sa présence mondiale tout en continuant d'inscrire SKP sur les bourses mondiales et nationales de cryptomonnaie de premier plan.

SKP, la principale cryptomonnaie de la plateforme SKYPlay, utilise le réseau Polygon (MATIC), qui offre de faibles frais de transaction, une vitesse rapide et une extensibilité à titre d'une des principales chaînes de blocs Ethereum de couche 2.

Sous la direction de la société singapourienne, SKYPLAY Inc. lancera une variété de nouveaux contenus portant sur le mode de vie ainsi qu'une gamme de jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » par l'entremise de SKYPlay, la plateforme commerciale de ce type de jeux et de jetons non fongibles la plus facile à utiliser. En plus du lancement de Coin Grid et de la plateforme SKYPlay, deux autres jeux sortiront cette année, y compris un jeu de Retrocat, qui vient d'annoncer la signature d'un contrat d'intégration avec SKYPlay.

Sang-ok Chang, chef de la direction de SKYPLAY Inc., a déclaré : « SKYPlay a permis à un plus grand nombre d'utilisateurs de la communauté à travers 170 pays de participer à des événements et à des activités de divertissement. Tout au long de l'inscription sur ProBit Global, nous sommes heureux de démontrer la fiabilité et l'évolutivité en soulignant notre feuille de route cohérente avec notre slogan de marque, FUEL -- garder le contenu amusant, utile et facile (Fun, Utility, et Easy) tout en conservant la liquidité de la plateforme. »

À propos de SKYPlay

SKYPlay offre une riche variété de contenu lié au mode de vie, y compris des jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » faciles, ainsi que du contenu sportif, éducatif, musical et artistique. Tout cela sera proposé au moyen d'une plateforme commerciale de jetons non fongibles simple et optimisée pour l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur mobile.

SKYPlay constituera un espace meilleur et plus grand qu'un simple portail, qui favorisera la croissance et la prospérité des utilisateurs et des fournisseurs de services au sein d'un écosystème facile à utiliser, fiable et digne de confiance.

ProBit Global

ProBit Global est l'une des 20 principales bourses de cryptomonnaie au monde, offrant un accès illimité à l'échange et à l'achat de bitcoins, de jetons non fongibles d'Ethereum et de plus de 600 cryptomonnaies alternatives dans plus de 1 000 marchés.

