Un cycle d'investissement de 133 millions de dollars permettra à Skyhawk d'accélérer le développement de nouveaux candidats-médicaments à petites molécules ciblant l'ARN pour les amener en phase clinique.

WALTHAM, Massachusetts, 15 septembre 2021 /CNW/ - Skyhawk Therapeutics, Inc. a annoncé aujourd'hui que Fidelity Management & Research Company LLC, avec d'autres grands investisseurs, a dirigé une ronde d'investissement sursouscrit de 133 millions de dollars dans Skyhawk. Cela porte à plus de 600 millions de dollars le total du financement par capitaux propres et du capital social de la société jusqu'à présent, auquel pourraient s'ajouter de futurs jalons de plus de 20 milliards de dollars, en plus des redevances.

« Cette ronde d'investissement renforce la capacité de Skyhawk à faire progresser sa gamme interne de candidats-médicaments jusqu'à la phase clinique, a déclaré Bill Haney, cofondateur et chef de la direction de Skyhawk Therapeutics. Nous sommes ravis que les investisseurs appuient notre nouvelle plateforme, qui constitue une base solide à partir de laquelle nous pouvons faire évoluer une série de nos médicaments internes pour les patients, même si nous intensifions également la fabrication de candidats-médicaments pour nos collaborateurs pharmaceutiques. »

À propos de Skyhawk

Skyhawk Therapeutics est déterminée à découvrir, à développer et à commercialiser des traitements qui font appel à sa nouvelle plateforme SkySTARTM (« Skyhawk Small molecule Therapeutics for Alternative splicing of RNA ») pour fabriquer des médicaments à petites molécules et offrir des traitements révolutionnaires aux patients.

