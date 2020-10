Joseph Duffy, Ph. D., mettra au service de ses nouvelles fonctions de premier vice-président de la section de chimie de Skyhawk Therapeutics plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la chimie exploratoire et des opérations concernant les petites molécules.

Elliot Ehrich, M.D., mettra au service de ses nouvelles fonctions de médecin en chef chez Skyhawk Therapeutics plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du développement clinique de nouveaux produits pharmaceutiques, et

Rob Hershberg, M.D., Ph. D., se joint au conseil consultatif scientifique de Skyhawk fort de plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques.

WALTHAM, Massachusetts, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Skyhawk Therapeutics a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes : le Dr Elliot Ehrich se joint à l'entreprise à titre de médecin en chef, et le Dr Joseph Duffy se joint à l'équipe à titre de vice-président principal de la section de la chimie. L'entreprise a également renforcé son conseil consultatif scientifique en y intégrant le Dr Rob Hershberg.

« Nous sommes ravis d'accueillir Joe et Elliot au sein de l'équipe de Skyhawk, a déclaré Bill Haney, cofondateur et président-directeur général de Skyhawk Therapeutics. Leurs réalisations scientifiques et cliniques seront d'une valeur inestimable au moment de piloter l'essai en milieu clinique réussi de nos nouveaux candidats-médicaments à petites molécules ciblant l'ARN. Nous sommes également heureux d'accueillir Rob au sein de notre conseil consultatif scientifique. Ses connaissances cliniques et scientifiques, comme sa vaste expérience dans la mise point de médicaments, constitueront un ajout formidable à Skyhawk. »

Elliot Ehrich, M.D., était jusqu'à tout récemment partenaire de risque chez 5AM Ventures et médecin en chef chez Expansion Therapeutics, une société du portefeuille de 5AM Ventures. Auparavant, le docteur Ehrich a travaillé 17 ans au sein d'Alkermes, où il a occupé les postes de vice-président directeur de la recherche et du développement et de directeur du marketing. Lors de son mandat chez Alkermes, il a dirigé le développement de plusieurs nouveaux médicaments et la réussite des processus d'autorisation de ceux-ci auprès de la FDA. Il a également œuvré dans les secteurs de la pharmacologie clinique et de la recherche clinique chez Merck & Co., Inc.

Le docteur Ehrich a obtenu un B.A. en biochimie de l'Université Princeton et un doctorat en médecine de l'Université Columbia. Il a fait sa résidence en médecine interne et a obtenu une bourse de recherche en immunologie et rhumatologie à la faculté de médecine de l'Université de Stanford, puis a effectué des recherches postdoctorales au département de microbiologie et d'immunologie de l'Université.

Au cours des quatre dernières années, Joseph Duffy, Ph. D, a occupé le poste de directeur général de la section de chimie exploratoire des laboratoires de recherche Merck de Rahway et de Kenilworth, au New Jersey, où il a supervisé plusieurs équipes consacrées à la mise au point préclinique de médicaments. Ses contributions des 24 dernières années à Merck touchaient toutes les étapes de la découverte de médicaments, de la détermination de pistes de recherches jusqu'à la mise en place de médicaments candidats à la phase clinique. Il a conduit avec succès les efforts d'optimisation des pistes de recherche pour de multiples indications, ce qui a donné lieu à la présentation de médicaments candidats à la phase clinique et de nouveaux médicaments de recherche provenant à la fois de projets internes et de recherches internationales en collaboration avec des sociétés de biotechnologie. Le docteur Duffy détient un baccalauréat en chimie de l'Université Kent State et un doctorat de l'Université Harvard.

Rob Hershberg, M.D., Ph. D., a commencé sa carrière comme professeur adjoint à la Harvard Medical School et médecin associé au Brigham and Women's Hospital de Boston. Il a ensuite cofondé VentiRx Pharmaceuticals et, en tant que président et chef de la direction, a dirigé l'entreprise dans le cadre de son partenariat transformationnel avec Celgene. Le Dr Hershberg s'est joint à Celgene en 2014, où il a dirigé les efforts de l'entreprise en immuno-oncologie. Il a ensuite été promu au poste de directeur scientifique en 2016, puis à celui de vice-président directeur et chef du développement commercial et des alliances mondiales. Il a fait partie du comité exécutif de Celgene jusqu'à son acquisition par Bristol-Myers Squibb, en 2019. Rob est actuellement un partenaire de risque dans l'équipe des sciences de la vie de Frazier. Il a obtenu son diplôme de premier cycle et son diplôme de médecine à l'université de Californie, à Los Angeles, et il est titulaire d'un doctorat de la Salk Institute for Biological Studies.

M. Hershberg se joint à l'éminent conseil consultatif scientifique de Skyhawk dont font également partie :

Tyler Jacks , Ph. D., président du conseil consultatif scientifique, occupe les postes de directeur du Koch Institute for Integrative Cancer Research et de professeur de biologie au MIT

, président du conseil consultatif scientifique, occupe les postes de directeur du Koch Institute for Integrative Cancer Research et de professeur de biologie au Frédéric Allain, Ph. D. , professeur, Institut de biologie moléculaire et de biophysique à ETH, Zurich , Suisse

, professeur, Institut de biologie moléculaire et de biophysique à ETH, , Suisse Steven Bell , Ph. D. , professeur de biologie au MIT

, professeur de biologie au Ben Blencowe , Ph. D. , titulaire de la chaire Banbury en recherche médicale, professeur au Donnelly Centre de l'Université de Toronto et directeur du Donnelly Sequencing Centre

, titulaire de la chaire Banbury en recherche médicale, professeur au Donnelly Centre de l'Université de et directeur du Donnelly Sequencing Centre Ben Ebert , M.D., Ph. D , responsable de la chaire de recherche George P. Canellos , MD and Jean S. Canellos et professeur de médecine à la Harvard Medical School , et titulaire de la chaire d'oncologie médicale du Dana-Farber Cancer Institute

, responsable de la chaire de recherche , MD and et professeur de médecine à la , et titulaire de la chaire d'oncologie médicale du Dana-Farber Cancer Institute Adrian Krainer , Ph. D ., professeur, Cold Spring Harbor Laboratory

., professeur, Cold Spring Harbor Laboratory Jeannie Lee , Ph. D. , professeure de génétique et de pathologie, Harvard Medical School , Institut Blavatnik et Massachusetts General Hospital

, professeure de génétique et de pathologie, , Institut Blavatnik et General Hospital Jackie Lees , Ph. D. , directrice associée du Koch Institute for Integrative Cancer Research et professeure de biologie, MIT

, directrice associée du Koch Institute for Integrative Cancer Research et professeure de biologie, Friedrich Metzger , Ph. D. , professeur de neurobiologie à l'Université de Fribourg, en Allemagne, anciennement chef de la découverte des maladies rares chez Roche

, professeur de neurobiologie à l'Université de Fribourg, en Allemagne, anciennement chef de la découverte des maladies rares chez Roche Phillip Sharp , Ph. D. , professeur à l'Institut MIT, membre de l'Institut Koch, et lauréat du prix Nobel de physiologie ou de médecine de 1993 pour la découverte des « gènes fragmentés » (épissage)

, professeur à l'Institut MIT, membre de l'Institut Koch, et lauréat du prix Nobel de physiologie ou de médecine de 1993 pour la découverte des « gènes fragmentés » (épissage) Maurice Swanson , Ph. D., professeur au département de génétique moléculaire et de microbiologie du collège de médecine de l'Université de Floride, et directeur associé du Center for NeuroGenetics About Skyhawk Therapeutics À propos de Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics est déterminée à découvrir, développer et commercialiser des traitements qui font appel à sa nouvelle plateforme SkySTARTM (« Skyhawk Small molecule Therapeutics for Alternative splicing of RNA ») pour développer des médicaments à petites molécules et offrir des traitements révolutionnaires aux patients.

Pour plus d'informations, consultez www.skyhawktx.com, https://twitter.com/Skyhawk_Tx ou https://www.linkedin.com/company/skyhawk-therapeutics/

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS DE SKYHAWK:

Anne Deconinck

[email protected]

SOURCE Skyhawk Therapeutics

Liens connexes

http://www.skyhawktx.com