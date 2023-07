SkyAlyne désignée comme soumissionnaire retenu dans le cadre de la compétition pour la formation des futurs équipages d'aéronefs militaires

OTTAWA, ON, le 28 juill. 2023 /CNW/ - SkyAlyne, un partenariat entre les entreprises canadiennes CAE et KF Aerospace, a été désignée par le gouvernement du Canada comme le soumissionnaire retenu pour gérer le futur programme de formation de l'Aviation royale canadienne (ARC).

Le contrat du Programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FPNA) couvrira tous les aspects de la formation requise et du soutien en service pour former les pilotes militaires canadiens, les officiers des systèmes de combat aérien (ACSO) et les opérateurs de détecteurs électroniques aéroportés (OP DEA). L'octroi du contrat est prévu pour 2024.

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis aujourd'hui par le Canada comme le soumissionnaire retenu pour le programme FPNA », a déclaré France Hébert, présidente de SkyAlyne et vice-présidente, Défense et sécurité - Canada, CAE. « Le choix de SkyAlyne témoigne du dévouement et du travail acharné de toute notre équipe et met en évidence notre capacité à fournir des solutions d'entraînement de classe mondiale qui répondent aux besoins évolutifs de l'ARC et des Forces armées canadiennes. Nous remercions sincèrement le Canada et l'ARC pour cette opportunité ».

« La solution proposée par SkyAlyne pour le programme FPNA est le fruit de l'effort collectif d'une équipe exceptionnelle de personnes et d'entreprises de partout au Canada », a déclaré Tracy Medve, présidente du conseil d'administration de SkyAlyne et présidente et cheffe de la direction de KF Aerospace. « SkyAlyne est prête à exécuter le contrat FPNA et à collaborer avec le Canada et l'ARC pour préparer nos équipages aux défis d'aujourd'hui et de demain ».

Le programme FPNA est un contrat complet de formation et de soutien en service qui comprend l'ensemble de l'instruction en classe, la formation sur simulateur et en vol, ainsi que de nombreuses activités de soutien sur site et des services d'infrastructure. Le nouveau contrat unique remplacera et élargira l'offre de services de formation actuellement fournis dans le cadre de deux contrats distincts (gérés par les sociétés mères de SkyAlyne, KF Aerospace et CAE) et dans le cadre de l'entraînement interne des équipages assuré par l'ARC.

Les opérations de formation se poursuivront à Moose Jaw (Saskatchewan), Portage la Prairie/Southport (Manitoba) et Winnipeg (Manitoba) avec le programme FPNA, et SkyAlyne sera chargée de diriger l'importante reconstruction des installations et la modernisation des équipements, ce qui comprend de nouvelles flottes d'avions d'entraînement.

La politique des retombées industrielles et technologiques du Canada et la proposition de valeur s'appliquent à ce processus d'approvisionnement, exigeant des investissements au Canada équivalents à la valeur du contrat.

SkyAlyne a également présenté un plan détaillé de participation des populations autochtones, conformément à l'obligation d'engager un minimum de 5 % de la valeur du contrat.

À propos de SkyAlyne

Une formation véritablement canadienne | SkyAlyne réunit deux entreprises canadiennes cumulant une expérience et des capacités inégalées dans l'entraînement innovateur des pilotes et des équipages aériens au Canada. CAE et KF Aerospace assurent actuellement toutes les phases de la formation des pilotes de l'Aviation royale du Canada (ARC) dans le cadre du programme Entraînement en vol de l'OTAN au Canada (NFTC) de CAE et du programme de Formation En Vol et de services de Soutien (FEVS) géré par KF Aerospace. Site Web.

À propos du Programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FPNA)

Le Programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FPNA) est le programme de formation des pilotes et des équipages militaires canadiens de prochaine génération du gouvernement du Canada. Il combine toutes les formations des pilotes de l'Aviation royale du Canada (ARC) avec les formations de soutien des équipages. SkyAlyne a été désignée par le gouvernement du Canada comme le soumissionnaire retenu pour le programme FPNA. Actuellement, l'attribution du contrat est prévue pour 2024. Site Web

