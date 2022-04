SÉOUL, Corée du Sud, 21 avril 2022 /CNW/ - SKY Technology Co., LTD a signé un protocole d'entente avec l'entreprise de formation professionnelle KOREAEDUGROUP.

Conformément au Web 3.0, les deux entreprises inaugurent une nouvelle ère de la technologie de l'éducation qui ajoute de la durabilité en intégrant les jetons non fongibles (JNF), ce qui est rendu possible grâce à la technologie de la chaîne de blocs dans le domaine de l'éducation.

Avec ses 58 activités commerciales à l'échelle nationale, KOREAEDUGROUP adoptera pour la première fois des applications de JNF dans le secteur des services éducatifs en élaborant la planification à moyen terme pour ce qui est de la gestion des membres, de la motivation et de l'image novatrice qui oriente la tendance.

SKY Technology offrira des possibilités aux étudiants qui se spécialisent en informatique et en conception en créant des JNF pour leurs travaux et en ajoutant des outils puissants pour gérer leur emploi après avoir terminé leurs programmes.

SKY Technology, qui a récemment créé une entreprise établie à Singapour, est sur le point d'émettre sa propre cryptomonnaie qui pourra être échangée sur les marchés mondiaux. Elle diffusera également une variété de nouveaux contenus liés au mode de vie par l'entremise de SKY Play, la plateforme commerciale de JNF simple.

Sang-Ok Chang, chef de la direction de SKY Technology, a parlé de l'importance du partenariat : « Nous sommes à un tournant où les nouvelles technologies font partie de notre vie quotidienne au-delà de leur conception théorique. Ce partenariat avec SKY Play dans le secteur des services éducatifs est un concept tout à fait nouveau en Corée, mais il favorisera certainement une synergie au-delà de son potentiel. »

Un représentant de KOREAEDUGROUP a déclaré : « La collaboration avec SKY Technology, qui est à la tête de l'industrie de la chaîne de blocs, et sa montée en popularité devraient élargir davantage l'expérience liée aux productions de contenu artistique numérique pour les étudiants et renforcer le cœur de nos programmes. »

SKY PLAY

En commençant par des jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » faciles, SKY Play offrira une riche variété de contenu lié au mode de vie, y compris des jeux et des films, ainsi que du contenu sportif, éducatif et artistique. Tout cela sera proposé au moyen d'une plateforme commerciale de JNF simple et optimisée pour l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur mobile.

KOREAEDUGROUP

En tant qu'institution spécialisée dans les services de formation professionnelle, KOREAEDUGROUP encourage les professionnels de tous les secteurs d'emploi grâce à différents programmes détaillés comme la conception et la programmation d'art informatique, l'infographie, les jeux, les soins de beauté, la cuisine et plus encore.

Il s'agit d'un système d'éducation différencié adapté au rythme des changements dans le domaine et à la nécessité de l'apprentissage tout au long de la vie. Ce système domine le marché de l'éducation des adultes avec ses 110 000 étudiants inscrits chaque année.

SOURCE Sky Technology

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sujin Hwang, [email protected]