SÉOUL, Corée du Sud, le 7 avril 2022 /CNW/ - Le 7 avril 2022, SKY Technology Co., LTD et IoTrust, le concepteur du portefeuille de cryptomonnaie D'CENT, ont annoncé la signature d'un protocole d'entente visant leur coopération pour le marketing de SKY Play, une nouvelle et importante plateforme commerciale de jetons non fongibles lancée par SKY Technology.

SKY Technology, qui a récemment créé une entreprise établie à Singapour, est sur le point d'émettre sa propre cryptomonnaie qui pourra être échangée sur les marchés mondiaux. Elle diffusera également une variété de nouveau contenu lié au mode de vie par l'entremise de SKY Play.

Sang-ok Chang, chef de la direction de SKY Technology, a déclaré : « SKY Play est la plateforme commerciale de jetons non fongibles la plus simple qui soit, et nous saluons notre nouveau partenariat avec D'CENT, l'un des portefeuilles de cryptomonnaie les plus avancés sur le plan technologique et les plus concurrentiels à l'échelle mondiale sur le marché actuel. Chez SKY Technology, nous nous sommes donné comme objectif unique de faire en sorte que SKY Play offre le plus haut degré de commodité, de fiabilité et d'accessibilité à tous les utilisateurs de cette nouvelle plateforme captivante. »

Sangsu Baek, chef de la direction d'IoTrust, a déclaré : « Les services de finance décentralisée ont connu une croissance fulgurante au cours de la dernière année, et il ne fait aucun doute que les applications de jetons non fongibles et de jeux de type "jouer pour gagner de l'argent" utilisant les chaînes de blocs feront sensation en 2022. Par le biais de notre partenariat pour la plateforme SKY Play, axée sur les jetons non fongibles et les jeux de ce type, D'CENT jouera un rôle majeur dans l'expansion de l'écosystème de la chaîne de blocs, notamment en multipliant les possibilités en Asie du Sud-Est. »

SKY PLAY

En commençant par des jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » faciles, SKY Play offrira une riche variété de contenu lié au mode de vie, y compris des jeux et des films, ainsi que du contenu sportif, éducatif et artistique. Tout cela sera proposé au moyen d'une plateforme commerciale de jetons non fongibles simple et optimisée pour l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur mobile. SKY Play constituera un espace meilleur et plus grand qu'un simple portail, qui favorisera la croissance et la prospérité des utilisateurs et des fournisseurs de services au sein d'un écosystème facile à utiliser, fiable et digne de confiance.

Portefeuille D'CENT

D'CENT est un portefeuille matériel de cryptomonnaie de nouvelle génération offrant un riche ensemble de fonctionnalités de sécurité. Chaque portefeuille de stockage à froid de D'CENT est construit sur une architecture multi-IC afin de fournir la meilleure protection de clés privées. D'CENT propose l'authentification biométrique par empreintes digitales pour protéger la confidentialité et les données des utilisateurs et sa connexion Bluetooth sécurisée avec les appareils mobiles permet une utilisation sans fil.

SOURCE SKY Technology

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sujin Hwang, [email protected]