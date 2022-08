SÉOUL, Corée du Sud, 11 août 2022 /CNW/ - Le 11 août 2022, SKY Play Inc . ouvrira la préinscription mondiale pour Coin Grid, un jeu de type « jouer pour gagner de l'argent » avant le lancement bêta de sa plateforme de chaîne de blocs « SKY Play » à la fin du mois.

Tous les participants préinscrits recevront des produits et des personnages de jeu qui peuvent être utilisés dans le jeu Coin Grid. Il y aura un événement de parachutage de cadeaux supplémentaires, comme des jetons de cryptomonnaie, SKY Play Token (SKP), pour les participants qui prennent part aux activités d'invitation d'amis. Les personnages de jeu donnés sont les meilleurs résultats du sondage dans la communauté officielle de SKY Play qui a eu lieu le mois dernier. Chaque joueur peut recevoir jusqu'à quatre personnages.

La préinscription est disponible sur SKY Play (skyplay.io) et le jeu sera lancé selon l'échéancier de la version bêta de la plateforme.

L'expérience utilisateur et l'interface utilisateur du jeu ont été mises à niveau afin de tenir compte de la satisfaction des utilisateurs et de la participation au jeu. Ces données ont été tirées des deux tests mondiaux qui ont eu lieu au premier semestre de cette année. Bon nombre de détails et d'efforts d'avancement ont été déployés pour le jeu afin que le temps et les efforts des joueurs puissent se traduire en actifs encaissables.

Coin Grid est un nouveau jeu de jetons non fongibles sur le thème visant à sauver de charmants personnages de l'Antarctique menacés par le réchauffement de la planète, et à partir ensemble à l'aventure. Il s'agit du premier jeu décontracté présenté par Kyung-Min Kim, chef de la direction d'IDaNote, qui occupait auparavant occupé le poste de superviseur mondial pour le jeu « Modoo Marble » de Netmarble.

Sous la direction de la société de Singapour, SKY Play Inc. a enregistré sa cryptomonnaie, SKY Play Token (SKP), sur MEXC, l'une des plus importantes plateformes au monde de négociation de cryptomonnaies. SKY Play Inc. élaborera et publiera une série de jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » basés sur le réseau Polygon (MATIC), et prévoit lancer deux autres jeux cette année.

Sang-Ok Chang, chef de la direction de SKY Play Inc. a déclaré : « Avant le lancement de notre plateforme, nous avons synchronisé le nom de notre entreprise avec « SKY Play », la plateforme accessible, pratique et connectée à notre vie quotidienne. En commençant par les jeux de type « jouer pour gagner de l'argent », nous diversifierons les divers services de contenus liés au mode de vie pour encourager les cercles vertueux et la croissance de l'écosystème SKP. »

À propos de SKYPlay

SKY Play constituera un espace meilleur et plus grand qu'un simple portail, qui favorisera la croissance et la prospérité des utilisateurs et des fournisseurs de services au sein d'un écosystème facile à utiliser, fiable et digne de confiance.

