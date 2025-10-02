SYDNEY, le 2 oct. 2025 /CNW/ - SKINGRAPHICA est la première gamme de soins dermatologiques de luxe pour la dermographie esthétique ; elle redistribue les cartes d'une industrie du tatouage qui pèse plusieurs milliards de dollars. Cette entreprise australienne a créé un système de soins dermatologiques à la pointe de la science, testé dermatologiquement et axé sur les performances, dédié aux peaux tatouées.

Fondée par le tatoueur Mikael Ramgard et Mat Baxter (PRNewsfoto/SKINGRAPHICA)

Les formulations de la marque sont une première mondiale, développées à l'aide d'un moteur d'IA sur mesure formé à la dermatologie, à la biochimie et au comportement de l'encre de tatouage. Des formulateurs humains affinent le produit final. Ce partenariat innovant a permis de créer une gamme complète de produits, dont une première crème restauratrice de tatouage au monde appelée LUME.

Contrairement à la plupart des soins de la peau, qui ne sont pas conçus pour la structure altérée et le pigment de la peau tatouée, SKINGRAPHICA utilise des formulations ciblées et spécifiques à chaque stade. Les tatouages vivent dans le derme et les soins dermatologiques classiques contiennent souvent des ingrédients qui ne sont pas Ink-Safe™. Il s'agit notamment d'acides de resurfaçage puissants, de rétinoïdes à forte dose et de peelings profonds, qui peuvent affiner la peau, accélérer le renouvellement cellulaire et estomper ou atténuer la couleur du tatouage. SKINGRAPHICA évite ces ingrédients actifs agressifs qui compromettent l'encre et conçoit chaque formule avec la biochimie Ink-Safe™.

Les principaux produits de la marque suivent le cycle de vie complet d'un tatouage :

PRIME (254 AUD / 165 USD, 30 ml) : Sérum léger composé de céramides, d'ectoïne et de panthénol pour hydrater et protéger la barrière cutanée avant un tatouage.

Sérum léger composé de céramides, d'ectoïne et de panthénol pour hydrater et protéger la barrière cutanée avant un tatouage. LOCK (276 AUD / 179 USD, 50 ml) : Une crème qui renforce la peau après un tatouage en retenant les pigments, en rétablissant les lipides barrière et en réduisant l'inconfort avec des ingrédients comme les triterpènes de la centella asiatica et le squalane.

Une crème qui renforce la peau après un tatouage en retenant les pigments, en rétablissant les lipides barrière et en réduisant l'inconfort avec des ingrédients comme les triterpènes de la centella asiatica et le squalane. SHIELD (239 AUD / 155 USD, 50 ml) : Cet hydratant quotidien utilise le système de défense UV TattooGuard™ pour protéger contre les rayons UV, la lumière bleue et la pollution, contribuant ainsi à ralentir la décoloration des pigments.

Cet hydratant quotidien utilise le système de défense UV TattooGuard™ pour protéger contre les rayons UV, la lumière bleue et la pollution, contribuant ainsi à ralentir la décoloration des pigments. LUME (386 AUD / 255 USD, 30 ml | 530 AUD / 385 USD, 50 ml) : Formule révolutionnaire à double action infusée d'agents diffusant la lumière, d'actifs régénérants doux et d'émollients nourrissants, elle lisse et revitalise la peau sans compromettre les pigments. Ce produit est particulièrement bénéfique pour les tatouages de cinq ans et plus, et les aide à paraître plus lumineux et vifs.

Fondée par Mat Baxter et l'artiste Mikael Ramgard, SKINGRAPHICA associe l'art et la science pour représenter une nouvelle classe de produits dermatologiques spécifiques aux peaux tatouées. 6,6 millions d'Australiens sont tatoués et 39 % de la génération Z. SKINGRAPHICA répond à un besoin clair de ses clients qui a été ignoré par les grandes marques de produits de beauté. La marque sera lancée dans le cadre d'un modèle de vente directe aux consommateurs et sera expédiée dans plus de 50 pays à compter du 1er octobre 2025.

