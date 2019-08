SKF et Boralex mettent au point un tableau de bord de la fiabilité des éoliennes pour réduire les coûts d'exploitation

SKF et Boralex annoncent le développement conjoint d'une nouvelle solution à destination des exploitants d'éoliennes, le « Tableau de bord de fiabilité », dit « Wind Reliability Dashboard ». Cette solution, qui repose sur les données combinées provenant de différentes sources, dont des systèmes de maintenance conditionnelle et les bases de données de fabrication de pièces détachées, permet aux exploitants d'optimiser le rendement de leur parc éolien, tout en améliorant la fiabilité des équipements et la prédictibilité des défauts.

MONTRÉAL et GÖTEBORG, Suède, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - SKF et son partenaire Boralex inc. (« Boralex »), leader sur le marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, travaillent ensemble au développement d'un nouveau tableau de bord destiné à aider les exploitants de parcs éoliens dans l'optimisation de la rentabilité de leurs équipements. Ce tableau de bord permet de réduire les coûts et de prendre des décisions de planification sur la base de données issues de différentes sources : maintenance conditionnelle, durée de service restante estimée (« remaining useful life ») et délais relatifs aux pièces de rechange.

Le tableau de bord - ou « Wind Reliability Dashboard » dans sa version originale - est une évolution des outils actuels de maintenance conditionnelle et maintenance prédictive SKF. Il va plus loin en permettant la collecte et l'analyse de données relatives à tous types de systèmes de type CMS, qu'ils soient ou non de marque SKF.

Le tableau de bord est actuellement testé sur le terrain par Boralex, partenaire de développement de SKF. Comme l'explique Jérôme Gardyn, Analyste CMS pour Boralex : « Nous travaillons en collaboration étroite avec les ingénieurs SKF à chaque étape du projet, de la définition des besoins fonctionnels, jusqu'aux tests en conditions réelles, en passant par le développement proprement dit du système, pour aider SKF à affiner le modèle du tableau de bord. »

Ce système assure un suivi de la durée de vie des pièces sur la base de précédents cas de détection de défauts par les Systèmes CMS. La base de données de fiabilité des composants ainsi constituée permet d'aller plus loin dans le domaine de la maintenance prédictive avec une meilleure gestion des risques.

Le tableau de bord collecte également des informations en provenance des systèmes de maintenance et de la chaîne d'approvisionnement. Il permet ainsi de faire, par exemple, concorder les délais relatifs aux pièces de rechange avec la durée de vie utile restante de l'équipement.

Enfin, il peut fournir aux systèmes externes de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) des indicateurs clés pour les bonnes pratiques de maintenance. Par exemple : les temps moyens entre défaillances et les délais d'approvisionnement des pièces.

Comme l'explique Jonathan Day, Développement analytique et Digitalisation pour SKF : « Les exploitants de parcs éoliens sont soumis à des pressions croissantes à mesure que les éoliennes sortent de leur période de garantie et que le contexte en matière de prix des énergies renouvelables devient de plus en plus difficile. Il est par conséquent primordial de trouver des moyens de réduire les couts d'OPEX. C'est ce qui a motivé le développement du « Wind Reliability Dashboard » qui devrait aider chaque exploitant à améliorer la rentabilité de son activité. Ce tableau de bord est destiné à favoriser la communication entre les équipes opérationnelles et de planification sur les issues critiques de maintenance. Il facilite en outre l'identification et la prédiction des problèmes sur les lignes d'arbres, la gestion logistique des pièces de rechange et la réduction des risques grâce à un processus décisionnel fondé sur les données. »

« Nous avons également ajouté au tableau de bord des liens directs vers des informations de disponibilité de la chaîne d'approvisionnement SKF par le biais de la logique de « Chaîne d'approvisionnement 4.0 », de manière à optimiser la planification des stocks et à réduire le coût total », précise Jan Levander, Chef de projet Logistique 4.0 pour SKF.

Quant à Giannino Martin, Directeur adjoint de l'Excellence opérationnelle pour Boralex, il conclut en ces termes : « Nous voyons dans ce tableau de bord un moyen efficace et innovant de rationnaliser des éléments essentiels au cœur de nos activités. Notre collaboration avec SKF nous permet d'accéder à de nouvelles données d'expertise qui devraient nous aider à réduire nos coûts d'exploitation tout en améliorant la fiabilité et la prédictibilité de la production, avec, à la clé, un meilleur service offert à tous nos clients. »

