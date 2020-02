Sixième Prix de la relève agricole - Le ministre André Lamontagne convie les jeunes de moins de 40 ans à poser leur candidature

QUÉBEC, le 28 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, convie les jeunes entrepreneurs agricoles de moins de 40 ans, de toutes les régions du Québec, à poser leur candidature au sixième Prix de la relève agricole à compter d'aujourd'hui. La période d'inscription se poursuivra jusqu'au 29 mai prochain. Ce prix rend hommage à l'engagement exceptionnel des jeunes, aux parcours très variés, qui se consacrent à l'agriculture. Le ministre insiste d'ailleurs sur l'importance de saluer le travail exemplaire d'une génération montante innovante, dynamique, audacieuse et mobilisée socialement.

Assorti d'une bourse de 5 000 $, le Prix de la relève agricole souligne donc la réussite d'un jeune, ou d'un groupe de jeunes, qui a fait preuve d'innovation et qui s'est distingué par ses compétences. Un jury composé d'experts du Ministère, de représentants du monde des affaires et de représentants des milieux associatifs choisira la lauréate ou le lauréat. Le Prix de la relève agricole sera remis l'automne prochain dans la salle du Conseil législatif de l'hôtel du Parlement au cours de la cérémonie officielle de remise des prix de l'Ordre national du mérite agricole.

Pour les fins de ce concours annuel, les conseillers régionaux en relève et en établissement du Ministère invitent les membres de la relève à leur soumettre un dossier d'inscription. Ces conseillers sont habilités et disponibles pour évaluer l'admissibilité des candidatures et pour accompagner les participants dans leurs démarches.

« Je partage entièrement les ambitions et les préoccupations des membres de la relève agricole. La génération montante joue un rôle essentiel dans l'occupation dynamique des territoires et la vitalité de nos régions. L'appui de nos jeunes entrepreneurs constitue une priorité pour notre gouvernement. Le Québec a besoin d'une relève compétente et déterminée pour assurer un avenir prospère à son agriculture. Le Prix de la relève agricole fait partie de initiatives destinées à récompenser les efforts et les réussites des jeunes entrepreneurs et entrepreneures du secteur. Peu importe la région où ils sont établis, je les invite de tout cœur à participer à ce concours prestigieux et je leur souhaite la meilleure des chances. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Pour s'inscrire au concours de la relève du MAPAQ, il faut que les bottines aient suivi les babines. Il ne faut pas avoir peur de se comparer ni du chemin parcouru. Faut avoir la flamme sans se brûler les doigts! Tous ceux et toutes celles qui tenteront leur chance au Prix de la relève agricole en ressortiront gagnants. C'est l'occasion de prouver que vous êtes à votre place. »

Mme Julie Beauregard et M. François Biron, de la Ferme Chapeau Melon, gagnants du Prix de la relève agricole 2019

Pour avoir plus d'information ou pour remplir le formulaire de mise en candidature : www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve .

