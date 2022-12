Sixième édition du prix Ensemble contre l'intimidation - Le gouvernement remet quatre prix en lien avec la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation

QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de mettre en lumière et d'encourager les initiatives visant à prévenir et à contrer l'intimidation et la cyberintimidation, le gouvernement du Québec a remis aujourd'hui les prix Ensemble contre l'intimidation. Les trois lauréats de cette sixième édition sont M. Stéphane Villeneuve, de la région de Montréal, le Regroupement des organismes ESPACE du Québec, de la région de la Capitale-Nationale, et l'école primaire Les-Enfants-du-Monde, de la région de Montréal. Un prix Coup de cœur de la ministre a aussi été décerné à Mlle Lina Boudoumi, de la région de la Montérégie.

En compagnie de leurs collègues de l'opposition, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, et l'adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation, Mme Isabelle Lecours, ont dévoilé ensemble les noms des récipiendaires lors d'une cérémonie officielle à l'hôtel Hilton Québec. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, s'est aussi adressé aux finalistes et aux lauréats par l'intermédiaire d'une vidéo préenregistrée.

Citations :

« Les personnes exemplaires qui sont reconnues aujourd'hui doivent inspirer chacune et chacun de nous. Plus nous poserons de gestes au quotidien, tant sur le plan individuel que sur les plans communautaire ou gouvernemental, plus nous éviterons la souffrance liée à l'intimidation et à la cyberintimidation. Félicitations aux lauréats pour leur dévouement et leurs idées novatrices. En tant que ministre de la Famille, j'entends continuer à mener ce dossier à bien, avec la collaboration de toute la population, parce que c'est ensemble que nous arriverons à faire du Québec un endroit sécuritaire pour toutes et tous. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« Les lauréats que nous avons récompensés aujourd'hui nous amènent à comprendre à quel point des initiatives concrètes peuvent améliorer les choses au quotidien dans la lutte que nous menons contre l'intimidation et la cyberintimidation. Leurs réalisations sont exemplaires et je les remercie chaleureusement. Nous devons poursuivre sans relâche la mobilisation, pour que toutes et tous contribuent à créer et à maintenir des milieux de vie bienveillants, sains et inclusifs. »

Isabelle Lecours, députée dans Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire au ministre de l'Éducation (volets Violence chez les jeunes et Lutte contre l'intimidation)

« Les personnes récompensées ont toute ma reconnaissance et mon admiration pour leur esprit d'initiative et leur persévérance dans la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation. C'est un fléau que nous devons tous combattre collectivement afin d'assurer des milieux de vie sécuritaires et sains à nos jeunes et à l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens. Tous les petits gestes comptent et chaque nouvelle initiative mérite d'être saluée. Offrir un environnement respectueux pour tous doit être une priorité collective, et nous avons chacune et chacun un rôle à jouer pour y arriver. Bravo aux lauréats! »

Enrico Ciccone, député de Marquette et Porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'intimidation

« Je tiens à féliciter toutes les personnes reconnues aujourd'hui pour leur travail exemplaire dans la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation. C'est par des actions comme celles que vous réalisez au quotidien que nous allons continuer de construire une société plus bienveillante. J'encourage les gens de partout au Québec à prendre les lauréats de cette année en exemple. »

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de Services publics et justice sociale



Faits saillants :

Lauréat de la catégorie Individu : M. Stéphane Villeneuve (Montréal)

Stéphane Villeneuve est professeur au Département de didactique à l'Université du Québec à Montréal depuis 2012 et l'auteur d'une recherche sur l'ampleur du phénomène du cyberharcèlement dans le milieu de l'information. Cette problématique prend de plus en plus d'ampleur dans la société et peu d'études sur le sujet avaient été menées au Québec. La recherche a donc été réalisée en partenariat avec la Fédération nationale des communications et de la culture. En plus de permettre l'identification des différentes formes de harcèlement en ligne, ses causes et ses conséquences, l'enquête a donné lieu à diverses pistes de solution à l'intention des entreprises médiatiques, des syndicats ainsi que des gouvernements. Par ces démarches, Stéphane Villeneuve contribue à ce que la liberté d'expression se perpétue.

Lauréat de la catégorie Organisation : le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (Capitale-Nationale)

Le regroupement des organismes ESPACE du Québec prévient toutes les formes de violence faite aux enfants, dont l'intimidation. Fidèle à sa mission, il est l'auteur du jeu en ligne « Futuraville : Ensemble contre la violence! » qui s'adresse aux jeunes de 9 à 12 ans. En s'amusant, les jeunes apprennent différentes notions de prévention liées à toutes les formes de violence telles que les stratégies à utiliser pour y faire face et les ressources disponibles pouvant les accompagner. Tout au long du processus de conception du jeu, les jeunes ont été impliqués, ils ont participé à des sondages, à des groupes de discussion et ont testé le jeu, permettant ainsi de le rendre le plus concret possible. Ce dernier est disponible directement sur le site de l'organisme ou peut être téléchargé comme application. Le site Internet de l'organisme a reçu 5500 visites et l'application compte 7000 téléchargements.

Lauréate de la catégorie Milieu scolaire : l'école primaire Les-Enfants-du-Monde (Montréal)

L'école primaire Les-Enfants-du-Monde, qui se trouve dans un milieu défavorisé et multiethnique, offre un programme d'éducation préscolaire et primaire et est désignée comme point de service pour des classes d'accueil dans l'apprentissage du français et pour des classes langage, qui visent les élèves ayant des troubles du langage. Durant les deux dernières années, l'école a revu son plan de lutte contre l'intimidation, ce qui a donné lieu à de nouvelles initiatives. D'abord, un comité a été mis en place et chargé de rédiger un nouveau plan de lutte, en collaboration avec le personnel, les parents et les élèves, qui se trouve maintenant en version abrégée dans l'agenda des élèves. Un lien de signalement a de plus été créé en ligne et est accessible via le site de l'école. Par la suite, différentes formations ont été offertes aux élèves et au personnel. Diverses actions collectives par et pour les élèves ont aussi été réalisées dans le but de diminuer l'exclusion, d'établir des relations plus saines, d'éviter les insultes entre pairs et de conscientiser chacune et chacun aux phénomènes de la violence et de l'intimidation.

Lauréate du prix Coup de cœur de la ministre : Mlle Lina Boudoumi (Montérégie)

Témoin et victime de gestes d'intimidation, Lina Boudoumi a décidé de sensibiliser ses pairs aux dommages que peut entraîner cette problématique. Passionnée de lecture et d'écriture, elle a également pris l'initiative d'écrire un livre expliquant ce qu'est l'intimidation pour elle. C'est ainsi qu'à 8 ans, Mlle Boudoumi, est l'auteure du livre L'intimidation, c'est NON! et une source d'inspiration pour sa communauté.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le prix Ensemble contre l'Intimidation :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/prix/Pages/index.aspx

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Renseignements: Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 450 204-5158, [email protected]