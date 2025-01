Sixième colloque pour prévenir et contrer l'homophobie et la transphobie dans les réseaux de l'éducation - Bâtir des ponts pour l'inclusion

LONGUEUIL, QC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - La Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation accueille aujourd'hui et demain, au campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke, quelque 200 participantes et participants au sixième colloque qu'elle organise afin d'échanger et de réfléchir ensemble sur les enjeux de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations en milieu éducatif.

Un rendez-vous toujours aussi nécessaire

Malgré des avancées juridiques et sociales réalisées dans les dernières années, on constate actuellement que des fossés de plus en plus importants se creusent sur ces enjeux, même au Québec. C'est d'ailleurs ce que révélait l'enquête présentée plus tôt aujourd'hui conjointement par le Groupe de Recherche et d'Intervention Sociale (GRIS-Montréal) et la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ).

Face à ce phénomène, l'ensemble des partenaires de la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation a la conviction que la sensibilisation et le dialogue demeurent les meilleurs outils afin de bâtir des ponts pour l'inclusion et la valorisation de la diversité́ dans nos réseaux éducatifs!

La programmation réunit des personnes chercheuses du Québec et du reste du Canada, ainsi que des personnes travaillant dans le milieu communautaire ou éducatif québécois. Plusieurs thèmes en lien avec la sensibilisation, la prévention et la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans le milieu de l'éducation seront explorés. Autant les personnes entamant une première réflexion sur la diversité́ sexuelle et de genre que les plus initiées retireront des bénéfices de leur participation à cet événement.

Sensibilisation et formation

Environ tous les deux ans, la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation organise donc cet important colloque s'adressant au personnel des réseaux de l'éducation et à la population étudiante ainsi qu'aux parents et aux partenaires du milieu communautaire. Pour les personnes participantes, c'est l'occasion d'être sensibilisées et formées aux enjeux propres à l'homophobie, à la biphobie, à la transphobie, aux violences à caractère sexuel et à toutes les autres formes de violence découlant de la mécompréhension de la réalité des personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre.

Pour le personnel des réseaux de l'éducation, incluant même les directions d'établissement, le colloque s'inscrit dans une démarche de formation continue leur permettant d'acquérir les connaissances afin de contribuer à la construction de milieux d'apprentissage plus bienveillants pour toutes et tous.

Pour consulter la programmation : https://web.cvent.com/event/727a132a-dec5-47fe-813d-47d80f790563/summary.

À noter que plusieurs personnes conférencières sont disponibles pour accorder des entrevues individuelles pendant la durée de l'événement.

Profil de la Table nationale

La Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation (Table nationale) est composée d'une très grande diversité d'acteurs intervenant dans les milieux de l'éducation, du de la petite enfance à l'université, et provenant notamment du ministère de l'Éducation, du ministère de l'Enseignement supérieur, d'organisations syndicales, d'organisations patronales, d'associations de directions et de cadres, de comités de parents et d'associations étudiantes. La Table nationale a pour mission de favoriser la concertation entre les différents partenaires des réseaux de l'éducation

