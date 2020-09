OTTAWA, ON, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Joule est heureuse de contribuer à stimuler l'innovation en temps de pandémie, en appuyant six bénéficiaires grâce à son programme de subventions à l'innovation sur la COVID-19. Ce programme a été lancé en juin pour aider les médecins et les apprenants en médecine à accélérer le développement de solutions pour lutter contre la COVID-19. Les bénéficiaires, qui se sont distingués parmi près de 300 candidats, se partageront un million de dollars, la plus importante subvention offerte par Joule depuis sa création en 2016.

« La COVID-19 a mis en lumière tellement de problèmes. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'appuyer des idées novatrices qui permettront de protéger les patients et les travailleurs de la santé, d'améliorer les soins et d'offrir un meilleur soutien aux personnes dans le besoin, affirme Deborah Scott-Douglas, présidente de Joule. Nous estimons que les solutions des bénéficiaires pourraient avoir des retombées énormes sur notre capacité à répondre à certains des besoins les plus criants liés à la pandémie. »

Les bénéficiaires ont été sélectionnés dans trois catégories :

Soutien aux travailleurs de la santé de première ligne

Dre Susan Ripley : Un masque N95 plus efficace et plus confortable pour les travailleurs de la santé

Pour qu'un masque N95 soit efficace à 95 %, il doit être bien ajusté; s'il n'est pas étanche et que l'air circule à la jonction du masque et du visage, il devient inefficace, ce qui augmente le risque d'infection à la COVID-19. Étant donné cette étanchéité, le masque N95 devient extrêmement inconfortable lorsqu'il faut le porter pendant de longues périodes, causant même des lésions au visage chez certains travailleurs de la santé. La Dre Susan Ripley et l'équipe de Takaya Technology Inc. ont conçu un masque N95 efficace, étanche et assez confortable pour être porté pendant tout un quart de travail. Un fournisseur mondial de premier plan s'est déjà montré intéressé par une collaboration ou par l'obtention du concept sous licence, et a entamé des pourparlers avec les gouvernements provinciaux et fédéral pour faire connaître cette innovation.

Dr Neil Naik : Un OBNL local devient une source d'approvisionnement fiable en EPI

Les pénuries qui sévissent dans le monde entier ont rendu essentiel l'approvisionnement en équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire pour protéger les travailleurs de première ligne et la communauté en général. L'organisme à but non lucratif Accès EPI Canada a alors été créé pour offrir aux travailleurs de la santé de première ligne, aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif ainsi qu'aux agences régionales un accès fiable et abordable à l'EPI. D'abord lancé dans la région de Waterloo, en Ontario, l'organisme a reçu plus de 280 inscriptions au cours de ses deux premières semaines d'activités. Accès EPI Canada s'efforce maintenant de déployer son initiative dans l'ensemble de la province avec l'appui de Santé Ontario. Cette solution d'approvisionnement restera après la pandémie et offrira un accès fiable et abordable à l'EPI.

Dre Heidi Britton - Le premier enduit antimicrobien universel

La Dre Heidi Britton et son équipe chez Ionomr Innovations ont mis au point un enduit révolutionnaire nommé AemionMC, qui peut être utilisé sur les surfaces et les tissus des hôpitaux pour éliminer 99,99 % des pathogènes, y compris le virus causant la COVID-19. L'enduit - le premier polymère portant une charge positive permanente - peut réduire la nécessité de désinfection régulière, faciliter la désinfection des endroits difficiles d'accès, atténuer le risque de transmission par les surfaces et offrir ainsi une plus grande tranquillité d'esprit aux travailleurs de la santé et aux patients. L'équipe veut déployer AemionMC dans les hôpitaux et les cliniques de santé publique au cours des trois à neuf prochains mois.

Accès aux soins pendant la pandémie de COVID-19

Dr Joseph Ma - Dispositif de désinfection ultrarapide pour la COVID-19

Le Dr Joseph Ma et son équipe chez Bionic-i Inc. ont mis au point un dispositif de désinfection rentable pour réduire le temps de nettoyage nécessaire entre les interventions médicales, ce qui permet de traiter plus de patients et d'améliorer l'accès aux soins. Beaucoup de protocoles entourant la COVID-19, comme les procédures de décontamination poussée, ont forcé les travailleurs de la santé, les cliniques et les hôpitaux à réduire leur capacité, limitant ainsi l'accès des patients aux soins. De nombreuses chirurgies et autres interventions non urgentes ont été reportées de trois mois ou plus, et les listes d'attente continuent de s'allonger. Le dispositif, qui utilise l'IA, est autonome et s'adapte pour désinfecter toutes sortes de lieux, notamment les hôpitaux et d'autres environnements cliniques, ainsi que les foyers de soins de longue durée, les écoles et les systèmes de transport public. L'équipe vise à développer son produit en Ontario au cours des 18 prochains mois.

Dr Peter Goldberg : La course à la création d'un respirateur à faible coût

Est-il possible de créer un respirateur de qualité clinique qui peut être produit facilement, à faible coût, n'importe où dans le monde? En mars 2020, le Dr Peter Goldberg et son équipe ont lancé l'initiative SubK Sprint pour le découvrir. Cette initiative visait avant tout à créer des respirateurs simples, peu coûteux, faciles à fabriquer et faciles à entretenir. Ces appareils coûtent cher (les modèles bon marché vont de 5 000 $ à 10 000 $) et bon nombre d'établissements de soins de santé n'y ont tout simplement pas accès. L'objectif est de trouver un concept gagnant et de fabriquer, d'ici novembre 2020, un appareil à faible coût qui respecte toutes les exigences réglementaires. Les plans de fabrication seront partagés ouvertement pendant 18 mois.

Solutions de santé publique

Monisha Persaud : Des étudiants en médecine s'attaquent à l'isolement des aînés

Si Monisha Persaud a commencé à s'intéresser à la question de l'isolement chez les aînés, c'est en raison de ce qu'a tristement vécu sa grand-mère pendant la pandémie de COVID-19. Mme Persaud et son équipe, constituée de collègues étudiants en médecine de l'Université de Toronto, ont créé le Partenariat étudiants-aînés pour la prévention de l'isolement afin d'aider les aînés vivant de la solitude en raison de la pandémie. Le programme vise à mettre en contact des étudiants bénévoles et des aînés socialement isolés de leur communauté : à l'occasion d'appels téléphoniques hebdomadaires, les étudiants offrent aux aînés un réconfort social et les aident à mieux comprendre la COVID-19. Depuis son lancement en mars 2020, le programme a été reproduit dans plus de 10 universités du pays et regroupe maintenant plus de 500 étudiants bénévoles.

Le programme de subventions à l'innovation sur la COVID-19 est indépendant du programme phare de subventions à l'innovation de Joule, pour lequel les demandes sont acceptées jusqu'au 13 septembre. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Joule est la filiale de l'Association médicale canadienne qui vise à aider les médecins dans leur quête de l'excellence clinique. Elle y parvient en misant sur l'innovation dirigée par des médecins et en incitant ces derniers à utiliser des produits de savoir ainsi que des technologies et des services novateurs. Son but : stimuler l'innovation dirigée par des médecins et encourager l'adoption de nouvelles méthodes favorisant l'excellence en matière de santé et de soins aux patients. Sa mission : aider les médecins à donner le meilleur d'eux-mêmes.

