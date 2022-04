OTTAWA, ON, le 26 avril 2022 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) a annoncé aujourd'hui les lauréats et lauréates des septièmes Prix du Gouverneur général pour l'innovation (PGGI). Ces prix reconnaissent et célèbrent des innovations canadiennes transformatrices d'exception qui ont des retombées positives au Canada et qui inspirent la prochaine génération d'innovateurs et d'innovatrices.

Les lauréats et lauréates des Prix du gouverneur général pour l'innovation de 2022 sont :

CarbonCure - Technologies d'élimination du dioxyde de carbone pour l'industrie du béton

(M. Robert Niven, Mme Jennifer Wagner, M. George [Sean] Monkman. Ph. D. et M. Dean Forgeron. Ph. D.)

CarbonCure reçoit un Prix du gouverneur général pour l'innovation pour son travail à titre de chef de file mondial dans le domaine des technologies d'élimination du dioxyde de carbone (CO2) - une solution climatique essentielle pour aider les entreprises et les pays à atteindre leurs objectifs de carboneutralité. Le CO2 capté est incorporé dans le processus de production du béton ordinaire, où il est minéralisé de façon permanente dans le matériau, ce qui permet d'en améliorer la durabilité, la performance et les avantages économiques. Sous la direction de son président-directeur général, Robert Niven, CarbonCure a mis au point et déployé des technologies d'élimination du carbone dans des centaines d'usines de production de béton aux quatre coins du monde.

Candidature présentée par la Banque de développement du Canada (BDC)

Des nanoparticules lipidiques qui permettent la mise au point de vaccins à ARNm contre la COVID-19

(Dr Pieter R. Cullis, Dr Michael J. Hope et Dr Thomas D. Madden)

Pieter Cullis, Michael Hope et Thomas Madden travaillent ensemble depuis environ 40 ans. Les membres de cette équipe reçoivent un Prix du gouverneur général pour l'innovation pour leur travail visant à développer des systèmes de nanoparticules lipidiques (NPL) pour administrer des médicaments anticancéreux dans les tumeurs et pour permettre l'utilisation thérapeutique de médicaments à base d'ARN et d'ADN. Entre autres réalisations, leurs travaux ont abouti aux systèmes NPL qui entrent dans la mise au point du vaccin à ARNm contre la COVID-19 de Pfizer/BioNTech.

Candidature présentée par les Instituts de recherche en santé du Canada

ApplyBoard : pour améliorer l'accès à l'éducation partout dans le monde

(M. Martin Basiri, M. Meti Basiri et M. Massi Basiri)

Fils de deux professionnels de l'enseignement, les frères Martin, Meti et Massi Basiri ont choisi comme mission de vie d'améliorer l'accès à l'éducation dans le monde. En six ans seulement, les frères ont fait de leur entreprise la plus grande plateforme électronique de recrutement d'étudiant.e.s au service de quelque 300 000 étudiant.e.s internationaux.ales. Misant sur l'intelligence artificielle, la technologie d'ApplyBoard aide les étudiant.e.s du monde entier à avoir accès à la meilleure éducation qui soit en les mettant en relation avec des programmes et des établissements qui cadrent avec leur parcours et leurs champs d'intérêt. L'équipe d'ApplyBoard reçoit un Prix du gouverneur général pour l'innovation pour son travail visant à améliorer l'accès à l'éducation dans le monde, à favoriser l'internationalisation, à renforcer la diversité des populations étudiantes et à réduire les obstacles de longue date à l'éducation traditionnelle, le tout en accélérant le processus d'approbation des visas et en haussant les taux d'acceptation des programmes.

Candidature présentée par Canada's Tech Network

Pirurvik - un lieu pour grandir

(Mme Tessa Lochhead, Mme Leah Kippomee, Mme Jeeteeta Merkosak et Mme Karen Nutarak)

Située à Mittimatalik (Pond Inlet, Nunavut), la petite école Pirurvik (Pirurvik Preschool) reçoit un Prix du gouverneur général pour l'innovation pour son initiative transformatrice de l'éducation à la petite enfance qui allie l'Inuit Qaujimajatuqangit (coutumes inuites) et l'Inungnuinniq (éducation traditionnelle des enfants inuits) aux méthodes Montessori. Ce modèle permet aux enfants d'apprendre à leur propre rythme en leur offrant une première expérience positive et éprouvée et une éducation culturellement pertinente, tout en soutenant la revitalisation de la langue par l'utilisation active de l'inuktut dans l'environnement d'apprentissage. D'autres communautés du Nunavut misent sur ce modèle qui est d'ailleurs reconnu dans toute la région circumpolaire.

Candidature présentée par le Prix Inspiration Arctique

BrainBox AI : technologie d'IA autonome pour les systèmes CVC

(M. Jean-Simon Venne, M. Sean Neely, M. Sam Ramadori - équipe BrainBox AI)

Jean-Simon Venne a constaté le besoin d'améliorer la consommation d'énergie des bâtiments commerciaux. Supervisée par cet entrepreneur visionnaire, l'équipe de BrainBox AI est reconnue pour son utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle pour optimiser les systèmes CVC en temps réel et pour réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone des bâtiments tout en améliorant la qualité de l'air. BrainBox AI aide les bâtiments des pays développés et en développement sur plus de cinq continents en leur offrant un outil évolutif et efficace pour relever les défis d'équité, d'accessibilité et d'abordabilité auxquels le monde est confronté dans sa lutte contre les changements climatiques.

Candidature présentée par l'Association des directeurs de recherche industrielle du Québec (ADRIQ)

Logiciel DSL (Desired Sensation Level) : la première prescription des aides auditives pour les enfants

(Dre Susan Scollie, Dr Richard Seewald, M. Steve Beaulac, Dre Sheila Moodie, Dre Marlene Bagatto, M. Leonard Cornelisse et M. Shane Moodie)

Dirigée par la Dre Susan Scollie, l'équipe de chercheurs du Centre national d'Audiologie de la Western University reçoit un Prix du gouverneur général pour l'innovation pour avoir mis au point le premier logiciel de prescription des aides auditives pour les enfants au monde. Le logiciel DSL (Desired Sensation Level) a contribué à donner aux bébés et aux enfants accès au son en aidant les clinicien.ne.s de partout dans le monde à évaluer, à traiter, à adapter et à régler correctement les appareils auditifs selon besoins particuliers des patient.e.s. Le logiciel a en outre permis d'améliorer les résultats auditifs tout en renforçant le potentiel éducatif et social à long terme des patient.e.s né.e.s avec une perte auditive permanente.

Candidature présentée par Universités Canada

Comités de sélection et d'évaluation des PGGI 2022

Les comités de sélection et d'évaluation des PGGI sont composés de personnes éminentes choisies en raison de leur expertise et de leur compréhension approfondie de l'écosystème canadien de l'innovation.

Comité de sélection des PGGI 2022

Charles Deguire (président du comité), cofondateur et président-directeur général, Kinova Inc. et lauréat PGGI 2016

(président du comité), cofondateur et président-directeur général, Kinova Inc. et lauréat PGGI 2016 Kelly Gillis , sous-ministre, Infrastructure et Collectivités

, sous-ministre, Infrastructure et Collectivités John Knubley , conseiller principal en expertise opérationnelle, ancien sous-ministre, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

, conseiller principal en expertise opérationnelle, ancien sous-ministre, Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Breanne Everett , présidente-directrice générale et cofondatrice, Orpyx Medical Technologies Inc. et Kinetyx Sciences Inc. et lauréate PGGI 2016

, présidente-directrice générale et cofondatrice, Orpyx Medical Technologies Inc. et Kinetyx Sciences Inc. et lauréate PGGI 2016 John Stackhouse , vice-président principal, Bureau du chef de la direction, RBC

, vice-président principal, Bureau du chef de la direction, RBC Chef Perry Bellegarde , ancien chef national, Assemblée des Premières Nations

Comité d'évaluation des PGGI 2022

Fred Morley (président du comité), fondateur et économiste en chef, Rising Tide Economics

(président du comité), fondateur et économiste en chef, Rising Tide Economics David Brown , cofondateur et chef de l'exploitation, Chinova Bioworks, fondateur de MYCODEV Group et lauréat PGGI 2017

, cofondateur et chef de l'exploitation, Chinova Bioworks, fondateur de MYCODEV Group et lauréat PGGI 2017 Robert Luke , président-directeur général, eCampusOntario

, président-directeur général, eCampusOntario Audra Renyi , directrice générale, World Wide Hearing Foundation et lauréate PGGI 2017

, directrice générale, World Wide Hearing Foundation et lauréate PGGI 2017 Gena Rotstein , directrice et cofondatrice, Karma and Cents

, directrice et cofondatrice, Karma and Cents Patricia Francis , consultante indépendante et coordonnatrice des archives pour le développement d'un complexe d'archives sur le territoire d'Akwesasne

, consultante indépendante et coordonnatrice des archives pour le développement d'un complexe d'archives sur le territoire d'Akwesasne Sandra Wear , vice-présidente du marketing et des communications, Innovate BC

Un événement virtuel célébrant les lauréats et lauréates du PGGI 2022 aura lieu le 19 mai 2022 pendant la Semaine de l'innovation canadienne (du 16 au 20 mai).

Restez à l'affût pour savoir comment assister à la cérémonie.

À propos des Prix du gouverneur général pour l'innovation

Lancés en 2016, les Prix du gouverneur général pour l'innovation ont pour but d'inciter les Canadiens et Canadiennes à miser sur l'innovation et à suivre les traces d'entrepreneurs et d'entrepreneures audacieux.euses et avant-gardistes qui ont développé des moyens innovants ou plus efficaces de créer de la valeur et qui ont une influence considérable sur notre qualité de vie.

Les prix sont décernés à des équipes ou à des organismes dont les innovations :

sont vraiment exceptionnelles;

favorisent une transformation;

ont une incidence positive sur la qualité de vie au Canada .

Chaque année, jusqu'à six lauréats et lauréates sont choisi.e.s au terme d'un processus de sélection en deux étapes et fondé sur le mérite. Pour de plus amples renseignements sur les prix, visitez le site innovation.gg.ca/fr.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources de partout au pays, afin de refléter l'esprit qui nous anime et de réaliser nos aspirations communes. La FRH travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires, y compris le Bureau du secrétaire du gouverneur général, afin de rapprocher les Canadiens, de leur rendre hommage et de les inspirer à travers quatre volets de programmes:

1) créer des programmes d'apprentissage qui favorisent l'excellence et l'égalité des chances en éducation;

2) promouvoir une culture de l'innovation au Canada;

3) élargir le cercle de don et de bénévolat; et

4) stimuler et reconnaître l'excellence en leadership au Canada, et promouvoir la participation à la démocratie multifacette canadienne.

La FRH gère tous les aspects des Prix du gouverneur général pour l'innovation.

Apprenez-en plus sur la FRH au rhf-frh.ca/fr et suivez-la sur Twitter @RideauHallFdn .

