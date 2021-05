Situation sanitaire en Inde - Le gouvernement du Québec accorde un appui financier de 250 000 $ à Oxfam-Québec pour la réalisation d'actions humanitaires en Inde

QUÉBEC, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, annonce un appui financier de 250 000 $ à Oxfam-Québec pour soutenir la réalisation d'actions humanitaires en Inde en lien avec la pandémie de COVID-19.

L'Inde fait actuellement face à une fulgurante deuxième vague de COVID-19 avec une augmentation rapide des cas et des décès. Dès la mi-mars 2021, le nombre de cas de COVID-19 a augmenté drastiquement à Mumbai et à Delhi et s'étend désormais à plusieurs États indiens. Cette recrudescence s'explique notamment par l'apparition d'un variant considéré comme préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce variant, plus contagieux, affecte une tranche plus jeune de la population, cette dernière nécessitant davantage de soins hospitaliers.

Cet appui du gouvernement du Québec fait suite à un appel lancé par Oxfam-Québec et d'autres organisations de coopération internationale, visant à recueillir des fonds pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité en Inde. Les actions humanitaires comprendront la distribution de matériel médical, dont des concentrateurs d'oxygène, ainsi que du matériel d'hygiène au personnel de la santé et à de nombreuses familles.

Oxfam-Québec dispose d'une expertise reconnue en action humanitaire. Le bureau d'Oxfam en Inde est à pied d'œuvre pour appuyer la lutte contre la COVID-19 et il a la capacité d'intervenir rapidement et efficacement dans ce type de situation. Les actions d'Oxfam-Québec sont coordonnées avec les autres intervenants sur le terrain et les autorités sanitaires locales.

Citations :

« Le Québec, par ses organismes de coopération internationale, a toujours soutenu ses alliés lors de situations d'urgence. Nous ne pouvons pas fermer les yeux devant ce que vit actuellement la population indienne. Le pays fait face à une véritable crise sanitaire causée par la COVID-19 qui a fait de nombreuses victimes dans les dernières semaines. Certains États, dont maintenant le Québec, s'unissent pour aider ce pays à traverser cette triste situation.

Oxfam-Québec étant déjà bien ancrée en Inde, nous avons décidé de l'appuyer dans le cadre de cette contribution exceptionnelle en action humanitaire. Avec ce financement, je compte sur cette organisation pour assurer la mise en place de mesures qui permettront de lutter contre la pandémie et soutenir les communautés locales. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous remercions le ministère des Relations internationales et de la Francophonie pour ce soutien important dans un moment absolument critique comme celui que traverse l'Inde actuellement. Cette somme permettra à nos collègues de sauver des milliers de vies, dans un contexte sanitaire très difficile. La situation sur place est alarmante et déchirante. Personne ne devrait voir ses proches décéder en pleine rue faute d'avoir pu être soignés, comme trop de personnes l'ont vécu en Inde ces derniers jours. La pandémie est globale et notre réponse doit l'être aussi. Personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas. En ce sens, l'appui du gouvernement du Québec à la réponse d'urgence d'Oxfam en Inde est un geste de solidarité fort et inspirant. »

Denise Byrnes, directrice générale d'Oxfam-Québec

Faits saillants :

Plusieurs pays ont déjà confirmé un soutien matériel ou financier, dont les États-Unis, la France , l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada. Le Canada a annoncé une aide financière de 10 M$ et a acheminé des ventilateurs et des médicaments par voie aérienne. La province de la Colombie-Britannique a octroyé une contribution financière de 500 k$.

, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada. a annoncé une aide financière de 10 M$ et a acheminé des ventilateurs et des médicaments par voie aérienne. La province de la Colombie-Britannique a octroyé une contribution financière de 500 k$. Le Québec est représenté en Inde par le Bureau du Québec à Mumbai . Selon le dernier recensement de 2016, il y aurait entre 50 000 et 60 000 personnes d'origine indienne ou sud-asiatique au Québec.

. Selon le dernier recensement de 2016, il y aurait entre 50 60 000 personnes d'origine indienne ou sud-asiatique au Québec. L'Inde a soutenu le Québec récemment dans sa lutte à la pandémie en envoyant, à la demande du Canada, des doses du vaccin Covishield (AstraZeneca).

