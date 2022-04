Situation en Ukraine - Québec dévoile les cinq organismes de coopération internationale qui bénéficieront d'une aide financière pour répondre aux besoins humanitaires en Ukraine

QUÉBEC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, a dévoilé aujourd'hui le nom des cinq organismes de coopération internationale (OCI) qui se partageront l'enveloppe de 700 000 $ afin d'appuyer la population ukrainienne.

Cette contribution exceptionnelle est rendue possible par l'entremise d'un appel à projets ouvert le 16 mars dernier aux OCI du Québec ayant la capacité d'intervenir rapidement et efficacement en partenariat avec des organisations locales, en Ukraine, ou auprès des populations déplacées dans les pays limitrophes.

Projets retenus :

Avocats sans frontières - 100 000 $ : Documenter les cas de violences basées sur le genre et encourager le respect du droit international humanitaire.

Documenter les cas de violences basées sur le genre et encourager le respect du droit international humanitaire. Collaboration Santé Internationale - 156 170 $ : Envoi de matériel médical, fourni par le réseau de la santé du Québec, à trois hôpitaux.

Envoi de matériel médical, fourni par le réseau de la santé du Québec, à trois hôpitaux. Croix-Rouge canadienne, division du Québec - 135 960 $ : Contribution au fonds d'urgence pour répondre aux besoins humanitaires engendrés par le conflit.

Contribution au fonds d'urgence pour répondre aux besoins humanitaires engendrés par le conflit. Développement et Paix - 200 000 $ : Approvisionnement en eau et en nourriture, soutien psychosocial aux enfants, protection contre le trafic humain, en particulier dans les centres de transit.

Approvisionnement en eau et en nourriture, soutien psychosocial aux enfants, protection contre le trafic humain, en particulier dans les centres de transit. Partenaires canadiens pour la santé internationale - 107 870 $ : Distribution de médicaments, fournis par l'industrie canadienne des produits pharmaceutiques, à des hôpitaux pour enfants.

Citation :

« Les images qui nous parviennent de l'Ukraine témoignent avec horreur des conséquences dévastatrices de ce conflit sur la vie de milliers de civils. C'est notre devoir d'aider le peuple ukrainien et d'essayer de minimiser l'impact dramatique du conflit sur ce dernier. Je suis très satisfaite de la réponse rapide des organismes sélectionnés et les remercie de leur travail sur le terrain. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

