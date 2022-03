Situation en Ukraine - Québec annonce une première aide à deux organismes pour répondre aux besoins humanitaires en Ukraine

QUÉBEC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie annonce une aide humanitaire de 300 k$ pour soutenir la population ukrainienne touchée par la guerre. Cette contribution est accordée aux fonds d'urgence des organismes de coopération internationale (OCI) Médecins du Monde Canada (150 k$) et Croix-Rouge canadienne, division du Québec (150 k$).

Cette aide financière vient s'ajouter à d'autres mesures déjà instaurées par notre gouvernement, telles que le retrait des produits russes à la Société des alcools du Québec (SAQ) et la mise en berne du drapeau ukrainien à l'Assemblée nationale du Québec.

Les deux OCI ont été sélectionnés en raison de leur présence sur le terrain, de leur neutralité et de leur capacité à contribuer aux efforts immédiats visant à fournir une aide de première nécessité aux communautés affectées.

Médecins du monde Canada facilite l'accès aux soins de santé et offre un soutien psychologique aux personnes vulnérables sur le territoire ukrainien et auprès des réfugiés.

La Croix-Rouge canadienne (division du Québec) répond aux besoins humanitaires engendrés par le conflit, en plus de contribuer à la préparation et aux interventions nécessaires en Ukraine ainsi que dans les pays limitrophes. Vu le flux migratoire important des derniers jours, ce financement aidera entre autres l'organisme à accueillir les réfugiés.

Il s'agit d'une première aide immédiate de notre gouvernement et nous évaluons présentement d'autres formes d'aide pouvant soutenir la population ukrainienne. Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie continuera de surveiller la situation et d'évaluer les besoins de l'Ukraine d'ici la fin du conflit.

« Depuis le début de cette crise, les Québécois sont solidaires avec le peuple ukrainien et la communauté ukrainienne du Québec. Cette guerre contrevient aux principes d'inviolabilité des frontières et d'autodétermination des pays. Il s'agit d'une violation fermement condamnée par notre gouvernement et il est de notre devoir de soutenir la population ukrainienne. Nous espérons qu'un cessez-le-feu surviendra rapidement. »

Des plateformes de dons ont été mises en place par les deux OCI.

Médecins du Monde Canada est présent en Ukraine depuis 2015. Son équipe est composée d'une centaine de professionnels qui offrent l'accès aux soins de santé, des médicaments et du soutien psychologique à la population civile locale.

depuis 2015. Son équipe est composée d'une centaine de professionnels qui offrent l'accès aux soins de santé, des médicaments et du soutien psychologique à la population civile locale. La Croix-Rouge répond aux besoins humanitaires engendrés par près de huit années de conflit, en plus de contribuer aux efforts de préparation et d'intervention dans le contexte des tensions accrues en Ukraine . Les fonds amassés permettront à la Croix-Rouge de mener des opérations de secours, d'accompagner les personnes et les collectivités éprouvées dans leur rétablissement, de renforcer leur résilience et de réaliser d'autres activités humanitaires essentielles en réponse aux besoins émergents en Ukraine et dans les pays voisins, notamment auprès des réfugiés.

42 550 Québécois d'origine ukrainienne



55,5 % se concentrent dans la région de Montréal, 18,5 % en Montérégie et 5,4 % en Outaouais.



55 235 Québécois d'origine russe



69,3 % se concentrent dans la région de Montréal, 12,6 % en Montérégie, et 5,7 % à Laval .

