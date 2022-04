Situation en Ukraine - Québec annonce une aide supplémentaire de 100 000 $ pour l'envoi de matériel

QUÉBEC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, annonce une aide supplémentaire de 100 000 $ pour permettre l'envoi par avion de matériel destiné à la population ukrainienne, durement éprouvée par le conflit armé qui fait rage depuis plus d'un mois sur son territoire.

Les représentants de la communauté ukrainienne ont exprimé, lors d'une rencontre avec la ministre Girault, le besoin d'un soutien financier pour assurer le transport du matériel humanitaire recueilli par la communauté ukrainienne de Montréal. Pour le gouvernement du Québec, il était essentiel de soutenir cette initiative.

Le matériel qui sera acheminé outre-mer a été recueilli par la communauté et vise à répondre à des besoins spécifiques de la population ukrainienne. Des partenaires locaux assureront le dédouanement et la distribution.

Citation :

« La communauté ukrainienne du Québec s'est rapidement mobilisée pour venir en aide à leurs proches, et les Québécois ont répondu présents en contribuant généreusement à la collecte de matériel. Je suis heureuse que nous puissions appuyer directement la communauté ukrainienne dans l'envoi du matériel humanitaire amassé ici pour l'Ukraine. Le peuple ukrainien fait preuve d'un courage immense et d'une résilience sans égale dans cette terrible épreuve. Par ce geste, je tiens à réitérer notre entière solidarité à tous les Ukrainiens. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Cette enveloppe s'ajoute aux mesures annoncées précédemment, dont une première aide de 300 000 $, accordée le 1 er mars dernier, répartie également entre les fonds d'urgence des organismes de coopération internationale Médecins du Monde Canada et la Croix-Rouge canadienne, division du Québec.

mars dernier, répartie également entre les fonds d'urgence des organismes de coopération internationale Médecins du Monde Canada et la Croix-Rouge canadienne, division du Québec. Une deuxième aide humanitaire de 700 000 $ a été annoncée le 16 mars dans le cadre d'un appel à projets ouvert aux organismes de coopération internationale du Québec. Les organismes retenus seront dévoilés sous peu.

Information sur les services offerts aux personnes qui arrivent d'Ukraine : Accueil des Ukrainiennes et des Ukrainiens.

Aucun matériel militaire ne fera partie de l'envoi.

