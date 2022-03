Situation en Ukraine - Québec annonce une aide humanitaire supplémentaire et une série de mesures pour faciliter l'accueil du peuple ukrainien

QUÉBEC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce une aide humanitaire supplémentaire de 700 000 $ pour soutenir la population ukrainienne, durement touchée par la guerre.

Ce soutien est rendu disponible par l'entremise d'un appel à projets ouvert aux organismes de coopération internationale du Québec ayant la capacité d'intervenir rapidement et efficacement en partenariat avec des organisations locales, en Ukraine ou auprès des populations déplacées dans les pays limitrophes.

Cette contribution financière vient s'ajouter à d'autres mesures déjà instaurées par notre gouvernement, dont une première aide de 300 000 $.

De plus, notre gouvernement salue le mouvement de solidarité des Québécois envers le peuple ukrainien et souhaite offrir le meilleur accueil possible aux réfugiés qui arriveront au Québec dans les prochaines semaines.

Participer à l'effort de solidarité envers les Ukrainiennes et les Ukrainiens

Depuis le début de la situation, plusieurs initiatives de la collectivité ont vu le jour pour venir en aide au peuple ukrainien. Nous invitons ainsi les Québécois qui souhaitent participer à l'effort de solidarité envers les Ukrainiens qui arriveront au Québec à contacter le Congrès des Ukrainiens du Canada. L'organisme pourra ensuite redistribuer les dons matériels, les offres de logement ou de bénévolat vers les personnes ou les organismes ayant des besoins.

L'aide recueillie servira à appuyer les familles ukrainiennes dans leurs démarches d'installation. Rappelons que le Québec a annoncé la création d'un programme spécial qui permettra aux familles ukrainiennes déjà au Québec de parrainer des membres de leur famille. Les détails de ce programme seront annoncés ultérieurement.

Pour les dons financiers, la Croix-Rouge canadienne a mis en place un fonds de secours pour la crise humanitaire en Ukraine.

Un accompagnement personnalisé des ressortissants ukrainiens

Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration possède un vaste réseau régional composé de neuf directions régionales et 74 antennes. Les personnes d'origine ukrainienne pourront compter sur les services personnalisés d'Accompagnement Québec dans toutes les régions du Québec. Les coordonnées des directions régionales sont disponibles sur le site Internet du MIFI.

Lorsque les Ukrainiens arriveront au Québec, ils seront accompagnés par le réseau d'organismes du Ministère dans leurs démarches d'intégration. Plus précisément, 95 organismes en intégration pourront leur offrir un accompagnement personnalisé afin de les accueillir, notamment pour les aider dans :

l'installation (recherche de logements, inscription des enfants à l'école, permis de conduire, accès aux soins de santé, etc.);

l'intégration à la vie collective (connaissance de la société québécoise);

la francisation (inscriptions aux cours de français);

l'intégration en emploi (accès à l'offre gouvernementale en emploi);

les démarches d'immigration (ex. : changement de statut, etc.).

Initiatives pour répondre aux besoins de santé et de services sociaux

Afin d'offrir les services de santé et les services sociaux nécessaires aux personnes qui arriveront au Québec dans la foulée de ces événements, les ressortissants ukrainiens pourront bénéficier d'une couverture complète du régime d'assurance maladie du Québec. Ainsi, ces personnes auront accès aux services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux.

De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux et son réseau mettront à disposition du matériel et des fournitures médicales auprès des organismes de coopération internationale, en réponse à des besoins exprimés par la population ukrainienne.

Citations :

« Nous sommes affligés par la guerre en Ukraine. Avec plus de trois millions de personnes déplacées, l'Europe vit une grave crise humanitaire à laquelle les Québécois répondent avec générosité et compassion. Par cette seconde aide financière, notre gouvernement accroit son soutien et réitère sa solidarité à l'endroit du peuple ukrainien. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je tiens à souligner l'élan de générosité des Québécoises et des Québécois, des nombreux bénévoles et des organismes communautaires pour soutenir la population ukrainienne. Cette mobilisation citoyenne combinée au professionnalisme de notre réseau de partenaires nous permettra d'offrir le meilleur accueil possible aux personnes provenant de l'Ukraine pour faciliter leur installation au Québec. Il s'agit d'un bel exemple de solidarité de la société québécoise pour venir en aide à un peuple qui a grandement besoin de notre soutien dans les circonstances. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La guerre en Ukraine nécessite une mobilisation internationale de grande ampleur, à laquelle les Québécois ont su répondre. La situation étant hautement critique, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour soutenir les personnes qui en sont victimes, à commencer par la nécessité urgente de répondre à leurs besoins médicaux et de soutien psychologique. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

La première aide humanitaire de 300 k$ annoncée par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie pour soutenir la population ukrainienne touchée par la guerre a été accordée aux fonds d'urgence de Médecins du Monde Canada (150 k$) et de la Croix-Rouge canadienne, division du Québec (150 k$).





Situation en Ukraine - Québec annonce des mesures pour faciliter l'arrivée et l'accueil des Ukrainiennes et des Ukrainiens

