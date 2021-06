Site patrimonial de l'Île-d'Orléans - La députée Émilie Foster annonce 551 300 $ pour la restauration de la Maison de nos Aïeux et de son hangar à dîmes

QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Émilie Foster, annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, une aide financière de 551 300 $ pour la restauration de la Maison de nos Aïeux et de son hangar situés dans le site patrimonial de l'Île-d'Orléans.

Cette somme, accordée en vertu du programme Aide aux immobilisations, permettra plus précisément la restauration d'éléments caractéristiques qui définissent la valeur patrimoniale des bâtiments. Les travaux projetés incluent notamment la réfection de la toiture et des galeries du presbytère de Sainte-Famille. Des travaux sont également prévus sur le hangar à dîmes, soit la restauration de la toiture, du revêtement extérieur, des portes et des fenêtres ainsi qu'une consolidation des fondations et de la structure.

Avec le soutien financier qu'il apporte, le gouvernement du Québec veut protéger et mettre en valeur les bâtiments qui ont traversé les époques et qui constituent aujourd'hui d'importants attraits culturels et touristiques dont les citoyens sont très fiers.

Citations

« La mise en valeur du patrimoine québécois est une priorité pour notre gouvernement et nous avons posé plusieurs gestes significatifs à cet égard. En facilitant la restauration de bâtiments au caractère unique, nous nous assurons de préserver d'importants repères identitaires qui valorisent notre histoire et alimentent notre fierté collective. Je suis très heureuse de notre contribution à ces travaux qui permettront à la Maison de nos Aïeux de retrouver son lustre d'antan dans le plus grand des 13 sites patrimoniaux déclarés à ce jour. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'importante contribution du gouvernement du Québec permettra de poursuivre le rayonnement de l'héritage culturel de l'île d'Orléans. La Maison de nos Aïeux est le port d'attache des insulaires, car c'est ici même que l'on retrace l'histoire des familles fondatrices de l'île. Il est de notre devoir de préserver ce joyau du patrimoine et de le léguer dans un état impeccable aux générations à venir. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Lien connexe

Programme Aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388