MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Consortium Groupe Sélection-MONTONI-Fonds immobilier de solidarité FTQ est heureux de présenter les premières orientations du projet de redéveloppement du site de l'ancienne brasserie Molson. La mise en valeur de l'héritage et du patrimoine de l'Îlot des Voltigeurs, la portion la plus ancienne du site, sera le thème central de la première étape de ce projet historique à usage mixte de près de 6 millions de pi2 au centre-ville de Montréal. Plusieurs éléments iconiques de l'ancienne brasserie, notamment l'horloge, l'enseigne Molson et la cheminée, ainsi que les bureaux administratifs de Molson Coors, feront partie intégrante du concept de redéveloppement.

Par la mise en valeur du patrimoine, l'intention du Consortium est de créer un milieu de vie dynamique, innovant et diversifié tout en assurant la pérennité du cadre bâti existant de l'Îlot des Voltigeurs. Il vise à ouvrir le site sur les quartiers environnants et à créer des percées visuelles vers le fleuve Saint-Laurent. Le concept proposé préserve une silhouette en cascade autour du point culminant de l'iconique tour Molson.

Dans l'objectif de générer une activité mixte vibrante, le Consortium propose de créer des espaces conviviaux piétonniers de qualité, accessibles à tous les Montréalais et Montréalaises, et d'incorporer à ces derniers des vestiges patrimoniaux et archéologiques.

Une démarche soutenue par des experts

Lors de l'acquisition du site en 2019, le Consortium a su se démarquer par sa vision et sa volonté de mettre en valeur la riche histoire de ce joyau de la métropole. Le redéveloppement d'un site aussi complexe et chargé d'histoire demande une analyse exhaustive du caractère patrimonial des ensembles bâtis et du potentiel de mise en valeur des structures existantes sur le site.

Ainsi, le Consortium mène, depuis ce temps, une démarche rigoureuse portant sur l'ensemble des terrains, guidée par l'ambition de reconduire l'identité du site fondateur de l'ancienne brasserie Molson qu'est l'Îlot des Voltigeurs, avec ses multiples strates historiques, et d'assurer la mise en valeur de ce patrimoine industriel montréalais de portée pancanadienne.

À cette fin, il s'est allié de plusieurs experts, dont la firme d'urbanisme BC2, Sid Lee Architecture, la firme d'archéologie Arkéos ainsi que Luce Lafontaine, architecte et consultante en conservation du patrimoine bâti. Le Consortium a également échangé avec près d'une cinquantaine d'organismes du secteur afin de bien identifier les besoins et considérations du milieu.

Un travail approfondi a été mené sur chacun des bâtiments de l'Îlot des Voltigeurs afin d'évaluer divers critères patrimoniaux, notamment les valeurs historique, architecturale, sociale et d'usage. Cette étude vient appuyer et orienter le concept de redéveloppement de l'Îlot des Voltigeurs.

Le concept de redéveloppement du projet accueilli favorablement

À la suite du départ de Molson vers ses nouvelles installations de la Rive-Sud de Montréal et au terme de près de 2 années de travail et d'études, le Consortium a présenté, le mois dernier, le concept de redéveloppement de l'Îlot des Voltigeurs au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement Ville-Marie. Le concept, qui répond aux critères du Programme particulier d'urbanisme (PPU) a reçu un avis favorable du CCU. Le Consortium poursuit ses démarches menant à l'élaboration du projet final pour l'ensemble du site en maintenant un dialogue ouvert avec les parties prenantes intéressées au projet ainsi qu'avec Molson Coors pour la construction de leurs futurs bureaux administratifs.

Un quartier vivant alliant l'héritage du passé et la modernité

L'ensemble du site de l'ancienne brasserie Molson a le potentiel d'intégrer jusqu'à 6 000 unités résidentielles pour établir un quartier intergénérationnel et inclusif vivant ainsi que plus de 1 M de pi2 d'espaces commerciaux et à bureaux qui créeront un pôle économique d'emplois et d'innovation d'envergure pour la métropole. Le Consortium compte également y intégrer un pôle civique qui comprendra les terrains de la Société d'habitation et de développement de Montréal. La requalification du site constitue une chance unique pour Montréal de se doter d'un projet de développement exemplaire et visionnaire de calibre international, porteur des valeurs de la communauté et en adéquation avec les besoins des Montréalais et Montréalaises.

Prochaine étape

Afin d'entamer la préparation de l'Îlot des Voltigeurs, notamment pour dégager des espaces publics au sol, le démantèlement des silos s'amorcera au cours des prochaines semaines. Deux de ces silos seront conservés et mis en valeur dans le projet, dont le plus ancien datant de 1973.

Citations

« Nous sommes vraiment fiers de déposer aujourd'hui la première pierre de ce grand projet qui est une excellente nouvelle pour Montréal et qui contribuera à son dynamisme. Nous ouvrons le site sur Ville-Marie, où un nouveau quartier résidentiel pour tous les types de ménages prendra place en intégrant notamment un parc avec vue sur le fleuve et une place publique vivante pour tous les Montréalais et Montréalaises. »

- Normand Bélanger, Président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Groupe Sélection est honoré de contribuer à la conception d'un véritable milieu de vie innovant autour de ce joyau industriel québécois en y construisant près de 6 000 unités résidentielles. Nous voulons donner aux Montréalais et Montréalaises un quartier complet et vivant qui allie qualité de vie et respect de l'environnement. Nous nous assurerons que ce projet soit exemplaire et qu'il intégrera les caractéristiques uniques de Montréal et de la riche histoire de Molson. »

- Réal Bouclin, Président fondateur et Chef de la direction, Groupe Sélection

« C'est un privilège pour nous de participer à la création d'un nouveau quartier qui fera honneur à l'héritage de l'ancienne brasserie Molson et à son histoire. Nous voulons faire de celui-ci un milieu de vie de calibre international qui contribuera à la notoriété de Montréal comme l'une des plus belles villes du monde, tout en offrant aux futures générations de Montréalais et Montréalaises un nouvel environnement vibrant aux abords du fleuve Saint-Laurent qui sera unique à la métropole. »

- Dario Montoni, Président, MONTONI

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un chef de file et une référence internationale dans la création de milieux de vie intergénérationnels. Guidé par le bien-être de ses résidents, Groupe Sélection utilise sa plateforme immobilière comme fer de lance pour investir dans des solutions innovantes qui permettent d'améliorer la qualité de vie des gens et de créer des projets multigénérationnels avant-gardistes. Avec sa vision intergénérationnelle et sa structure intégrée verticalement unique, Groupe Sélection poursuit son expansion géographique et la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. En plus de connaître une croissance fulgurante depuis les dernières années, Groupe Sélection a réussi à maintenir un taux de satisfaction de sa clientèle de 95% année après année grâce à l'engagement de près de 5 000 employés dévoués à travers le Québec. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, compte aujourd'hui plus de 70 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse 5 milliards $. Pour en savoir davantage, visitez le www.groupeselection.com.

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500 projets représentant plus de 20 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis plus de 20 ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,5 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED. Pour de plus amples d'informations : www.groupemontoni.com.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant des projets à usage multiples que des secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel et industriel. Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars qui créeront quelque 40 000 emplois, 84 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 146 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec.

Pour plus d'informations, visitez le www.redeveloppementmolson.com.

