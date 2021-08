Site Louvain Est - L'OCPM encourage l'aménagement d'un écoquartier à échelle humaine

« Plusieurs ont souligné son caractère novateur, tant sur le plan écologique que social. Les valeurs d'inclusion, d'ouverture et de solidarité qu'il porte ont recueilli l'assentiment d'une bonne proportion de la population locale. Néanmoins, des inquiétudes se sont exprimées sur la densité, les hauteurs et l'accessibilité au site. Par conséquent, tout en étant sensible aux appréhensions de la population avoisinante et en étant consciente qu'il n'y a pas beaucoup de modèles d'écoquartiers à Montréal sur lesquels s'appuyer, la commission recommande l'adoption des modifications au Plan d'urbanisme qui permettront sa réalisation. » -- Dominique Ollivier, présidente, Office de consultation publique de Montréal

Le conseil municipal avait donné le mandat à l'OCPM le 25 janvier 2021 d'organiser une consultation publique sur deux projets de règlement dans l'est de l'arrondissement qui permettrait la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments à des fins principalement résidentielles sur le terrain délimité par les rues Saint-Hubert, de Louvain Est, l'avenue Christophe-Colomb et l'emprise de la voie ferrée du CN en modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville.

Avant même que l'OCPM reçoive le mandat, le projet Louvain Est avait été le fruit d'un long processus de concertation et d'appropriation. Depuis plus de 13 ans, des centaines de personnes ont été consultées, ont partagé leur expertise et ont bonifié le projet. Suivant ces consultations citoyennes, la présente consultation donne ainsi l'accréditation finale pour un écoquartier unique à Montréal. L'OCPM émet 30 recommandations pour que la réalisation se fasse en gardant l'humain, la diversité de la communauté et l'accessibilité au cœur du projet, dont :

RECOMMANDATION 3 - La commission recommande qu'un minimum de 25 % de tous les logements de l'écoquartier soit destiné aux familles.

RECOMMANDATION 4 - La commission recommande que tout promoteur ayant un projet de construction de logement dans l'écoquartier fasse une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle. Cette condition devrait être obligatoire à l'acceptation d'un projet d'habitation.

RECOMMANDATION 7 - La commission recommande qu'afin de créer des lieux de convivialité, établir des liens avec le quartier et favoriser la rentabilité des petits commerces, le projet de règlement soit modifié, afin que le nord de la rue de Louvain Est puisse accueillir des petits commerces et services, de même que la plupart des rez-de-chaussée des immeubles.

RECOMMANDATION 10 - La commission recommande au Bureau de projet partagé d'identifier les besoins d'activités sportives par groupes d'âge des résidents et qu'il en informe régulièrement l'arrondissement et les gestionnaires des installations sportives, pour une meilleure planification et pour en faciliter l'accès.

RECOMMANDATION 16 - La commission recommande que l'aménagement des liens pour le transport actif soit réalisé en début de projet afin de faciliter le transfert modal.

RECOMMANDATION 20 - La commission recommande de viser un minimum de 40 % d'agrandissement de la superficie du boisé.

Plus de 3 300 participations entre le 18 mars et le 14 mai 2021 ont été enregistrées, incluant la réception de 700 réponses au questionnaire en ligne et 172 opinions.

Toute la documentation ainsi que le rapport peuvent être consultés aux bureaux de l'Office au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414, ainsi que sur son site web au https://ocpm.qc.ca/fr/louvain-est.

