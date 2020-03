Site de Rivière-Saint-Jean - Le site de l'ancien dépotoir de Rivière-Saint-Jean est réhabilité

BAIE-COMEAU, QC, le 6 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) informe la population que les opérations de nettoyage du site de l'ancien dépotoir de la municipalité de Rivière‑Saint‑Jean, sur la Côte-Nord, sont maintenant terminées.

Le phénomène d'érosion des berges en période d'importantes marées avait ramené à la surface cet ancien dépotoir municipal inutilisé depuis les années 70. Le site contenait notamment des déchets domestiques, des rebuts métalliques et des carcasses de voitures.

Au total, le MERN a attribué des contrats d'une valeur de plus de 800 000 $ pour nettoyer complètement cet ancien dépotoir de grande envergure situé à proximité des berges du fleuve Saint-Laurent. Ces travaux importants ont permis de retirer plus de 4 500 mètres cubes de matières résiduelles, soit l'équivalent de près de deux piscines olympiques, qui ont été acheminés à un lieu d'enfouissement technique à proximité. De plus, seize tonnes de matériaux ferreux ont été triées et acheminées à un centre de recyclage.

La remise en état a finalement été complétée par des travaux de reprofilage des pentes et d'ensemencement de graminées pour végétaliser le site.

Encore de nos jours, certains utilisateurs du territoire public se débarrassent de leurs déchets dans des lieux non autorisés. Le MERN veut sensibiliser la population à l'égard de l'utilisation respectueuse des terres du domaine de l'État, notamment en ce qui a trait à l'empreinte environnementale. L'élimination des dépotoirs clandestins est une responsabilité collective.

Notre territoire, notre richesse!

