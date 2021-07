Site d'enfouissement de Saint-Nicéphore : l'assemblée publique de consultation est reportée au 24 août 2021

QUÉBEC, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'assemblée publique de consultation à l'intention des personnes intéressées par le projet de décret gouvernemental visant à permettre l'aménagement et la poursuite de l'exploitation du lieu d'enfouissement technique de Saint-Nicéphore, qui devait avoir lieu le lundi 2 août 2021, est reportée au mardi 24 août 2021. Elle se tiendra à 19 h à la salle C du Centrexpo Cogeco Drummondville, situé au 550, rue Saint-Amant, à Drummondville. Cette consultation fait partie du processus en cours en vue d'instituer une zone d'intervention spéciale (ZIS) sur le site.

Un avis public sera diffusé le 4 août prochain pour informer la population concernée de ce report. En attendant, il est possible de prendre connaissance du projet de décret et de transmettre un mémoire ou des commentaires à l'adresse [email protected], et ce, jusqu'au lendemain de l'assemblée publique.

Faits saillants :

Le projet de décret visant à déclarer une ZIS sur certains lots situés sur le territoire de la ville de Drummondville , publié par le gouvernement dans la Gazette officielle du Québec , prévoit la réglementation requise pour permettre la poursuite de l'exploitation du lieu d'enfouissement technique de Saint-Nicéphore.

, publié par le gouvernement dans la , prévoit la réglementation requise pour permettre la poursuite de l'exploitation du lieu d'enfouissement technique de Saint-Nicéphore. Le projet de décret vise notamment à éviter sa fermeture et le grave problème de gestion et d'élimination des matières résiduelles qui en résulterait puisqu'il ne serait pas possible de rediriger l'ensemble des matières résiduelles destinées au lieu d'enfouissement technique de Saint-Nicéphore vers d'autres lieux d'enfouissement technique.

La ZIS serait en vigueur jusqu'à ce que le gouvernement abroge le décret la déclarant. L'assemblée publique de consultation doit être tenue par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques avant l'adoption du décret.

Lien connexe :

Le projet de décret ainsi que toute la documentation pertinente relativement à l'assemblée publique sont disponibles sur le site Web du MELCC : www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/zis-drummondville/index.htm.

